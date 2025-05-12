В Улан-Удэ на Левом берегу устанавливают новые светильники

Сотрудники МБУ «Горсвет» устанавливают новые светодиодные светильники на Левом берегу. Новые светодиодные светильники более яркие, долговечные и энергоэффективные. Этот проект является важным шагом к достижению цели – 100 % светодиодного освещения в городе в этом году.

- Светодиодные светильники имеют свое преимущество в энергоэффективности, долговечности, высокой яркости и качестве света перед обычными светильниками, – отметил Роман Сназин, электромонтер МБУ «Горсвет».

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ