Общество 12.05.2025 в 17:48

В Улан-Удэ на Левом берегу устанавливают новые светильники

Новые светодиодные светильники более яркие, долговечные и энергоэффективные
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ на Левом берегу устанавливают новые светильники

Сотрудники МБУ «Горсвет» устанавливают новые светодиодные светильники на Левом берегу. Новые светодиодные светильники более яркие, долговечные и энергоэффективные. Этот проект является важным шагом к достижению цели – 100 % светодиодного освещения в городе в этом году.

- Светодиодные светильники имеют свое преимущество в энергоэффективности, долговечности, высокой яркости и качестве света перед обычными светильниками, – отметил Роман Сназин, электромонтер МБУ «Горсвет».

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

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