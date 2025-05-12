Общество 12.05.2025 в 17:52
Половина жителей Бурятии будет получать по 100 тысяч через 5 лет
Остальным придется ждать еще больше
Текст: Иван Иванов
РИА Новости оценили динамику роста зарплат в регионах России и посчитали, через сколько лет половина жителей того или иного субъекта федерации будет получать зарплату 100 тыс. рублей в месяц, и через сколько такой зарплаты достигнет 75% населения (с учетом покупательской способности). На основании этих данных был составлен соответствующий рейтинг, в котором Бурятия заняла 37-е место.
Согласно исследованию, половина населения Бурятии будет получать ежемесячную зарплату в размере 100 тысяч рублей и выше через 5 лет и 1 месяц. 75% жителей республики достигнет такого показателя через 8 лет и 1 месяц.
Первые места в рейтинге заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Магаданская область. В ЯНАО половина населения уже получает зарплату в 100 тысяч рублей. В других двух субъектах каждый второй среднестатистический работник сможет рассчитывать на такую зарплату через 1,2—1,5 года.
Отметим, что соседние регионы прилично обогнали Бурятию. Так, Иркутская область заняла 10-ю позицию в рейтинге. Каждый второй иркутянин может рассчитывать на 100-тысячную зарплату уже через 3 года 5 месяцев, а 75% населения достигнет этого показателя через 6 с половиной лет.
Соседний Забайкальский край разместился на 22-м месте рейтинга. Там каждый второй будет получать по 100 тысяч через 4 года 5 месяцев, а 75% населения достигнет этого показателя через 7 с половиной лет.
Список замыкают беднейшие Дагестан, Чечня и Ингушетия. Согласно исследованию, в этих регионах 50% жителей будут получать зарплату более 100 тысяч рублей в месяц через 10,8—15,4 года.
Согласно исследованию, половина населения Бурятии будет получать ежемесячную зарплату в размере 100 тысяч рублей и выше через 5 лет и 1 месяц. 75% жителей республики достигнет такого показателя через 8 лет и 1 месяц.
Первые места в рейтинге заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Магаданская область. В ЯНАО половина населения уже получает зарплату в 100 тысяч рублей. В других двух субъектах каждый второй среднестатистический работник сможет рассчитывать на такую зарплату через 1,2—1,5 года.
Отметим, что соседние регионы прилично обогнали Бурятию. Так, Иркутская область заняла 10-ю позицию в рейтинге. Каждый второй иркутянин может рассчитывать на 100-тысячную зарплату уже через 3 года 5 месяцев, а 75% населения достигнет этого показателя через 6 с половиной лет.
Соседний Забайкальский край разместился на 22-м месте рейтинга. Там каждый второй будет получать по 100 тысяч через 4 года 5 месяцев, а 75% населения достигнет этого показателя через 7 с половиной лет.
Список замыкают беднейшие Дагестан, Чечня и Ингушетия. Согласно исследованию, в этих регионах 50% жителей будут получать зарплату более 100 тысяч рублей в месяц через 10,8—15,4 года.
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