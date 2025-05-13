Малолетние школьники из Бурятии чуть не сорвались с высокой скалы

История двух мальчишек, оказавшихся на опасном склоне скалы в Баунтовском районе Бурятии, могла закончиться печально, если бы не местные жители и полицейские. 10-летнего и 11-летнего школьников, явно переоценивших свои возможности, накануне спасали именно они.

Жительница Баунтовского района услышала крики ребят доносившиеся со скалы Белая гора. Дети просили о помощи.

- На место происшествия выдвинулся врио начальника отделения местной полиции майор полиции Алдар Загдаев и ближайший автопатруль ГАИ в составе инспекторов ДПС старшего лейтенанта полиции Саяна Ирдынеева и лейтенанта полиции Ринчина Цыренбазарова. Они увидели, что на опасном выступе склона застряли два мальчика, которые в любую минуту могли сорваться вниз. По крутому обрыву правоохранители взобрались на гору и с помощью находившихся у них ремней, а также верёвок, поданных сверху подоспевшими местными жителями, обвязали ребят и общими силами вытянули их наверх, так как спускаться вниз с этого места было рискованно. Затем уже по более безопасному маршруту они благополучно спустились на землю, - рассказали в полиции республики.

Выяснилось, что в опасную ситуацию попали два друга – ученики 3 и 4 класса Багдаринской средней школы. Мальчики хотели поиграть на горе, однако увлёкшись, один из них сорвался и оказался на краю обрыва. Желая помочь другу, второй школьник также попал в беду.

- Благодаря своевременной помощи полицейских и местных жителей трагедии удалось избежать. Сотрудники полиции провели с ними профилактическую беседу. Мальчики были переданы своим родителям, которые выразили благодарность стражам правопорядка за их профессионализм и быстрое разрешение ситуации, - добавили в полиции.

Фото: полиция РБ