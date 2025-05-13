Общество 13.05.2025 в 09:54

Комиссии по дальневосточной и семейной ипотекам отменяются с 13 мая

По мнению экспертов это позволит стабилизировать цены на новостройки в Бурятии
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Текст: Иван Иванов
Комиссии по дальневосточной и семейной ипотекам отменяются с 13 мая

Сбербанк отменит комиссию для застройщиков по льготной ипотеке с 13 мая, сообщили в пресс-службе банка.

- «Сбер» отменил комиссию для застройщиков по программам льготного ипотечного кредитования на «Домклике». Изменения вступают в силу с 13 мая, - сказано в сообщении.

Отмечается, что изменения коснутся программы «Семейная ипотека», «Ипотека для ИТ», Дальневосточная и Арктическая ипотека.

- Минимальный размер первоначального взноса по программам составит от 20,1%, - добавили в банке.

Ранее РИА Новости сообщало, что согласно действующей практике банки, в том числе с государственным участием, взимают комиссионные сборы с заемщиков и застройщиков, участвующих в программах льготной ипотеки. Подчеркивается, что размер таких комиссий может достигать 15-16 % от суммы кредита.

ВТБ со вчерашнего дня также отменил обязательные комиссии для застройщиков по льготной ипотеке, - сообщила кредитная организация.

 

Фото: loon.site

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