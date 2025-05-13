Камеры на дорогах Улан-Удэ расставят по новым местам

В Улан-Удэ сменили месторасположение камер фото и видеофиксации. О передислокации комплексов, фиксирующих нарушения ПДД, сообщили в Госавтоинспекции.

- Информируем водителей о передислокации 15 комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД. Стационарные камеры установлены в районах республики и г. Улан-Удэ. Указанные комплексы были передислоцированы с ранее установленных мест и фиксируют нарушение скоростного режима и непредоставление в движении пешеходам. Призываем водителей к внимательности на данных участках дорог, советуем смотреть на установленные дорожные знаки и соблюдать ПДД, - предупредили в ГИБДД республики.

Месторасположение камер:

- автодорога «Иркутск - Улан-Удэ – Чита», 361 км + 550 м. (Кабанский район, вблизи пгт. Селенгинск);

- автодорога «Иркутск - Улан-Удэ – Чита», 455 км + 000 м (г. Улан-Удэ, п. Исток);

- г. Улан-Удэ, напротив д. 28 ул. Ербанова;

- г. Улан-Удэ, напротив д.10 ул. Калашникова;

- г. Улан-Удэ, напротив д. 64В ул. Ключевская;

- г. Улан-Удэ, вблизи д. 8/1 ул. Приречная (ООТ Авторынок);

- г. Улан-Удэ, напротив д. 82 ул. Комарова;

- г. Улан-Удэ, напротив д. 21 ул. Красногвардейская;

- г. Улан-Удэ, напротив д. 36 ул. Борсоева;

- г. Улан-Удэ, напротив д. 3Б ул. Моховая;

- г. Улан-Удэ, ул. Терешковой (напротив д. 1 ул. Павлова);

- г. Улан-Удэ, ул. Боевая, электроопора №877 (вблизи д. 2/1 ул. Ткацкая);

- г. Улан-Удэ, пр-т Строителей (вблизи д. 19 ул. Мокрова);

- г. Улан-Удэ, вблизи д. 7В ул. Хоринская (ООТ поликлиника №4);

- г. Улан-Удэ, напротив д. 32 ул. Революции 1905 г.

Информацию о местах установки всех камер фото-видеофиксации ЦАФАП ГИБДД и видах фиксируемых нарушений можно узнать на официальном сайте Госавтоинспекции.

Фото: freepik