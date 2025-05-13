Общество 13.05.2025 в 11:28

Запрет на подержанные «праворульки» перенесли на 2030 год

Депутаты Госдумы готовят законопроект в пользу АвтоВАЗа
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Текст: Дмитрий Родионов
Запрет на подержанные «праворульки» перенесли на 2030 год

Сегодня, 13 мая, закон о локализации такси должна рассмотреть Госдума РФ во-втором чтении. Закон не сулит ничего хорошего таксистам и потребителям услуг такси в Бурятии, поскольку он ужесточает требования к автомобилям такси.

Несмотря на предложения правительства РФ смягчить нормы, парламентарии настаивают на первоначальной версии, что вызывает недовольство у бизнеса.

Как сообщают «Ведомости», изначально законопроект предполагал, что с 1 октября 2025 года все новые машины для такси должны производиться в России и соответствовать критериям локализации.

Профильный комитет отклонил поправки, включая отказ от балльной системы оценки локализации и разрешение на использование машин, собранных в странах ЕАЭС. Вместо этого депутаты настаивают на жестких требованиях к происхождению автомобилей, аргументируя это необходимостью поддержки отечественного автопрома.

Бизнес-сообщество, включая Национальный совет такси и РСПП, продолжает критиковать законопроект, указывая на отсутствие учета мнения перевозчиков. По их мнению, введение новых норм без мер господдержки создаст дополнительную нагрузку на операторов такси, особенно самозанятых. Авторы законопроекта уверены, что эти меры стимулируют развитие российского автопрома и повысят качество обслуживания пассажиров.

Окончательное решение по законопроекту может быть принято после дополнительных обсуждений, включая возможную позицию администрации президента. Вопрос остается дискуссионным, и дальнейшие корректировки не исключены.

Несколько обнадеживает, что после обсуждений срок перенесли на 1 марта 2026 года, а для регионов Дальнего Востока ввели отсрочку до 2030 года.

Тем не менее, если закон в нынешней редакции примут, то через пять лет в любом случае жителям Бурятии придется прощаться с подержанными и комфортными японскими иномарками в качестве такси. Мало кому хочется ездить на отечественных «тазиках» в качестве такси, как средства передвижения.

 

Фото: loon.site

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ЗУРХАЙ
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