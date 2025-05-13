Общество 13.05.2025 в 11:52

В пригороде Улан-Удэ открылось два МФЦ

Они находятся в селах Иволгинск и Нижняя Иволга
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Текст: Служба информации "Номер один"
В пригороде Улан-Удэ открылось два МФЦ

В понедельник, 12 мая, в Иволгинском районе Бурятии открылись 2 Многофункциональных центра оказания государственных и муниципальных услуг. Центры появились в селах Иволгинск и Нижняя Иволга.

- Администрацией Иволгинского района совместно с ТГ «Абсолют» было подписано соглашение по строительству двух зданий МФЦ. Инвестор предоставил в безвозмездное пользование помещения, сроком на 10 лет. Площадь помещений составляет в с. Иволгинск – 250,6 кв.м, в Нижней Иволге – 173,8 кв.м. В Нижней Иволге центр уже начал свою работу с 5 мая, - сообщили в правительстве Бурятии.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил жителей села Иволгинск с открытием центра.

- Хочу отметить, что этот МФЦ построен в государственно-частном партнерстве с компанией «Абсолют» Шагдаровой Индирой Валерьевной. Все, что построено – построено за частные деньги. Мы за бюджетные деньги только купили оборудование на 3 миллиона: мебель, все что необходимо, технику, а само помещение за счет внебюджета, за счет «Абсолюта». Это хороший пример, когда бизнес занимает социально ответственную позицию, - отметил Алексей Цыденов.

Как рассказал глава Иволгинского района Николай Емонаков, в селе Нижняя Иволга будет также оказываться услуга по регистрации транспортных средств. Для осмотра автомобилей предусмотрено помещение.

- Мы подписали инвестиционное соглашение в октябре 2023 года. Создано в Иволгинском районе 120 рабочих мест. Мы с группой компаний «Абсолют» договорились, что будем развивать сферу многофункциональных центров. Инвестиционный проект предполагает строительство МФЦ, пункта проката коньков и «уголок фермера» - это в селе Иволгинск. А в Нижней Иволге – МФЦ на 5 окон и пункт регистрации автомобильных средств. Жителям Иволгинского района не нужно будет ездить в Улан-Удэ регистрировать транспортное средство. Мы ожидаем этого открытия, - сообщил Николай Емонаков.

 

Фото: правительство Бурятии

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правительство бурятии алексей цыденов

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