Общество 13.05.2025 в 12:07
Опека отделалась выговором за младенца, впавшего в кому
Его получил руководитель отдела опеки
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирской области прокуратура завершила проверку органов опеки, курировавших семью, где младенец впал в кому. Как сообщает КП-Новосибирск, ЧП произошло в конце февраля 2024 года в Каргате. Мать двоих детей не доглядела за трехмесячным сыном: он выпал из кроватки, ударился головой и впал в кому.
Ребенка чудом удалось спасти. СК возбудил уголовное дело в отношении матери по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Опека ограничила мать в родительских правах, а детей отдали под опеку дедушки. Сейчас он пытается лишить мать детей родительских прав.
- По гражданскому делу о лишении женщины родительских прав была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, - рассказала правозащитница Анна Тажеева.
Также прокуратура озвучила результаты проверок. Первыми они изучили работу КДН и органов опеки администрации Каргатского района.
- В ходе проверки был установлен факт бездействия должностных лиц отдела опеки и попечительства при работе с семьей. Также выявлено отсутствие проведения координационной работы с органами системы профилактики Каргатского района со стороны должностных лиц КДН, - сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
В связи с нарушениями главе Каргатского района вынесено представление. К дисциплинарной ответственности привлекли начальника отдела опеки и главного специалиста по делам несовершеннолетних. Первому сделали выговор, а второй отделался устным замечанием.
В работе сотрудников ПДН также были найдены нарушения. Представление было вынесено начальнику МО МВД России «Каргатский». Также к дисциплинарной ответственности, а именно, замечанию, был привлечен старший инспектор ПДН.
Дети пока также находятся с дедушкой: алименты их мать не выплачивает. Расследование уголовного дела завершилось, и его передали в суд.
Ребенка чудом удалось спасти. СК возбудил уголовное дело в отношении матери по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Опека ограничила мать в родительских правах, а детей отдали под опеку дедушки. Сейчас он пытается лишить мать детей родительских прав.
- По гражданскому делу о лишении женщины родительских прав была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, - рассказала правозащитница Анна Тажеева.
Также прокуратура озвучила результаты проверок. Первыми они изучили работу КДН и органов опеки администрации Каргатского района.
- В ходе проверки был установлен факт бездействия должностных лиц отдела опеки и попечительства при работе с семьей. Также выявлено отсутствие проведения координационной работы с органами системы профилактики Каргатского района со стороны должностных лиц КДН, - сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
В связи с нарушениями главе Каргатского района вынесено представление. К дисциплинарной ответственности привлекли начальника отдела опеки и главного специалиста по делам несовершеннолетних. Первому сделали выговор, а второй отделался устным замечанием.
В работе сотрудников ПДН также были найдены нарушения. Представление было вынесено начальнику МО МВД России «Каргатский». Также к дисциплинарной ответственности, а именно, замечанию, был привлечен старший инспектор ПДН.
Дети пока также находятся с дедушкой: алименты их мать не выплачивает. Расследование уголовного дела завершилось, и его передали в суд.