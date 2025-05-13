Три кота разорили бизнесмена из Бурятии

Индивидуальный предприниматель из Бурятии чуть было не лишился iPhone 16 из-за продажи контрафактных товаров. Мужчина продавал игрушки в виде персонажей мультфильма «Три кота».Как рассказали в Службе судебных приставов Бурятии, бизнесмена подловили на продаже контрафакта в ходе контрольной закупки. Он продавал игрушки по 350 рублей, не имея соответствующего разрешения правообладателя. В их числе были такие персонажи популярного мультика как «Коржик», «Карамелька», «Компот» и другие.За незаконное использование товарного знака и нарушение исключительных авторских прав на произведения изобразительного искусства суд обязал предпринимателя выплатить компенсацию правообладателю в размере 100 тысяч рублей.Поскольку бизнесмен добровольно не выплатил компенсацию, за дело взялись судебные приставы. Оказалось, что должник был им уже знаком. Ранее в отношении него уже возбуждали два исполнительных производства, причем, по схожим обстоятельствам. Так, ему присудили выплатить компенсацию за продажу контрафактных маникюрных инструментов под торговой маркой Zinger и игрушек Чебурашка и крокодил Гена. В итоге общая сумма, которую он должен был выплатить троим правообладателям, составила 152 тысячи рублей.Как выяснилось, к этому времени мужчина уже завязал с бизнесом. Официального дохода он не имел, а на его банковских счетах было пусто.«При личной встрече с должником судебные приставы составили акт описи и ареста имевшегося у него при себе iPhone 16. В этот же день задолженность была уплачена в полном объеме», - сообщили в УФССП Бурятии.