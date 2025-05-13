Общество 13.05.2025 в 12:25

Три кота разорили бизнесмена из Бурятии

Предприниматель поплатился за продажу контрафактных товаров
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Три кота разорили бизнесмена из Бурятии
Фото: freepik.com
Индивидуальный предприниматель из Бурятии чуть было не лишился iPhone 16 из-за продажи контрафактных товаров. Мужчина продавал игрушки в виде персонажей мультфильма «Три кота».

Как рассказали в Службе судебных приставов Бурятии, бизнесмена подловили на продаже контрафакта в ходе контрольной закупки. Он продавал игрушки по 350 рублей, не имея соответствующего разрешения правообладателя. В их числе были такие персонажи популярного мультика как «Коржик», «Карамелька», «Компот» и другие.

За незаконное использование товарного знака и нарушение исключительных авторских прав на произведения изобразительного искусства суд обязал предпринимателя выплатить компенсацию правообладателю в размере 100 тысяч рублей.

Поскольку бизнесмен добровольно не выплатил компенсацию, за дело взялись судебные приставы. Оказалось, что должник был им уже знаком. Ранее в отношении него уже возбуждали два исполнительных производства, причем, по схожим обстоятельствам. Так, ему присудили выплатить компенсацию за продажу контрафактных маникюрных инструментов под торговой маркой Zinger и игрушек Чебурашка и крокодил Гена. В итоге общая сумма, которую он должен был выплатить троим правообладателям, составила 152 тысячи рублей.

Как выяснилось, к этому времени мужчина уже завязал с бизнесом. Официального дохода он не имел, а на его банковских счетах было пусто.

«При личной встрече с должником судебные приставы составили акт описи и ареста имевшегося у него при себе iPhone 16. В этот же день задолженность была уплачена в полном объеме», - сообщили в УФССП Бурятии.
Теги
контрафакт приставы

Все новости

Три кота разорили бизнесмена из Бурятии
13.05.2025 в 12:25
Опека отделалась выговором за младенца, впавшего в кому
13.05.2025 в 12:07
Офтальмохирурги Бурятии научились справляться с вывихом хрусталика
13.05.2025 в 12:05
В пригороде Улан-Удэ открылось два МФЦ
13.05.2025 в 11:52
В Улан-Удэ начался ремонт трамвайных путей
13.05.2025 в 11:43
Запрет на подержанные «праворульки» перенесли на 2030 год
13.05.2025 в 11:28
Камеры на дорогах Улан-Удэ расставят по новым местам
13.05.2025 в 11:27
Власти Бурятии объяснили, зачем ввели режим ЧС
13.05.2025 в 11:21
Более 4 тысяч тонн рапсового масла вывезено из Бурятии в Китай
13.05.2025 в 10:52
Вымышленная посылка обошлась жителю Бурятии в миллион рублей
13.05.2025 в 10:50
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 мая

Читайте также
Опека отделалась выговором за младенца, впавшего в кому
Его получил руководитель отдела опеки
13.05.2025 в 12:07
Офтальмохирурги Бурятии научились справляться с вывихом хрусталика
Сложные операции научили делать сотрудники «Микрохирургии глаза»
13.05.2025 в 12:05
В пригороде Улан-Удэ открылось два МФЦ
Они находятся в селах Иволгинск и Нижняя Иволга
13.05.2025 в 11:52
В Улан-Удэ начался ремонт трамвайных путей
Он пройдет на одном из самых оживленных участков
13.05.2025 в 11:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru