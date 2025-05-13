Конституционный суд отменил сроки давности в делах о приватизации

Сроки исковой давности в делах о приватизации, в том числе в 1990-е годы, должны рассчитываться не с момента заключения сделки, а с окончания прокурорской проверки продажи. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на решение Конституционного суда РФ.«КС фактически зафиксировал приоритет публичного интереса в сохранении социальной инфраструктуры перед вопросами частной собственности в случаях, когда речь идет о приватизации, которая может быть подвергнута сомнению», — говорится в сообщении.Между тем инвесторы могут стать более осторожными в отношении вложений в российские предприятия, так как отсутствие сроков давности создает риски, связанные с возможными претензиями на собственность. Это может негативно сказаться на инвестиционном климате. Ведь сохранность частной собственности - база для функционирования эффективной рыночной экономики, без которой невозможно динамичное развитие общества.Отметим, в Бурятии десятки крупных предприятий, баз, земельных участков в 90-е были приватизированы частными лицами, и они могут вернуться под управление государства. Если власти посчитают необходимым сменить собственника.