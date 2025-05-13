Общество 13.05.2025 в 12:55

Конституционный суд отменил сроки давности в делах о приватизации

Это может негативно сказаться на инвестиционном климате
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Текст: Иван Иванов
Конституционный суд отменил сроки давности в делах о приватизации
Фото: архив «Номер один»
Сроки исковой давности в делах о приватизации, в том числе в 1990-е годы, должны рассчитываться не с момента заключения сделки, а с окончания прокурорской проверки продажи. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на решение Конституционного суда РФ.

«КС фактически зафиксировал приоритет публичного интереса в сохранении социальной инфраструктуры перед вопросами частной собственности в случаях, когда речь идет о приватизации, которая может быть подвергнута сомнению», — говорится в сообщении.

Между тем инвесторы могут стать более осторожными в отношении вложений в российские предприятия, так как отсутствие сроков давности создает риски, связанные с возможными претензиями на собственность. Это может негативно сказаться на инвестиционном климате. Ведь сохранность частной собственности - база для функционирования эффективной рыночной экономики, без которой невозможно динамичное развитие общества.

Отметим, в Бурятии десятки крупных предприятий, баз, земельных участков в 90-е были приватизированы частными лицами, и они могут вернуться под управление государства. Если власти посчитают необходимым сменить собственника.
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