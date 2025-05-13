Клещи покусали почти 500 жителей Бурятии

Уже почти 500 жителей Бурятии обратились за медицинской помощью по поводу укусов клещами. Треть всех укушенных составляют дети.

- С начала эпидсезона в республике зарегистрировано 473 обращения с укусами клещей. Из них 30% составляют дети. Также зарегистрированы случаи заболевания клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом. Более 30% граждан были укушены на отдыхе в лесу, на берегу водоемов, в окрестностях населенного пункта, и примерно столько же – на собственных приусадебных участках, при выполнении хозяйственно-бытовых работ, - рассказали в Роспотребнадзоре республики.

Для того, чтобы обезопасить себя и своих близких на дачном участке, в ведомстве рекомендуют провести акарицидную обработку на его территории, а при прогулке на природе – носить закрытую и светлую одежду, использовать репелленты, осматривать себя и домашних животных после прогулки или работы на участке.

- Но самое главное – тем, кто еще не вакцинировался против клещевого вирусного энцефалита, настоятельно рекомендуется это сделать. Заболевание очень опасно, после него нередко развиваются тяжелые осложнения в виде параличей, инвалидизации. Прививку можно поставить в поликлиниках по месту жительства, - отметил Главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.

Фото: loon.site