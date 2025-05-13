В Монголии банк поддержит женщин в борьбе против домашнего насилия

Азиатский банк развития (АБР) подписал соглашение с монгольской компанией «Улаанбаатар гурил» о совместной реализации кредитного проекта на сумму 10 миллионов долларов США. Проект направлен на стабилизацию цепочек поставок пшеницы и развитие более инклюзивного и устойчивого к рискам сельскохозяйственного сектора в течение трехлетнего периода, сообщает «Монцамэ».«Улаанбаатар гурил» отразит потребности своих поставщиков в своей политике и обеспечит женщин-аграриев знаниями о предотвращении и реагировании на домашнее насилие, заботах о семьях и справедливом распределении неоплачиваемой работы.Кроме того, АБР предоставит аграриям, выращивающим пшеницу, обучение по финансовой грамотности, продовольственной безопасности и климатически адаптированным методам ведения сельского хозяйства, таким как управление почвой, водой и вредителями, в рамках гранта в размере 500 000 долларов США.