Общество 13.05.2025 в 17:05

Почти 1400 жителей Бурятии заключили социальный контракт с начала года

Они смогли открыть свое дело, личное подсобное хозяйство и найти работу
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Текст: Служба информации "Номер один"
Почти 1400 жителей Бурятии заключили социальный контракт с начала года

С начала года в Бурятии заключены 1399 социальных контрактов. Из них по состоянию на 1 мая семей с детьми – 73 процента, в том числе многодетных – 27,8 процента. Объем финансирования с начала года составил свыше 320,6 млн. рублей.

- Соцконтракт – это наиболее эффективный инструмент формирования долгосрочного источника дохода. С учетом запроса граждан эта форм поддержки последовательно донастраивается. Так, с февраля при оценке доходов для заключения социального контракта не учитывается единое пособие. Это дает возможность семьям с детьми, получающим единое пособие, сформировать собственный стабильный источник заработка даже при небольшом превышении общего уровня доходов семьи над прожиточным минимумом за счет получения помощи на детей. В 2024 году в республике было заключено 2019 контрактов на общую сумму 403 млн рублей. Данная технология доказала свою эффективность, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

По словам министра, в прошлом году среднемесячный доход семьи, после завершения социального контракта, вырос у 88 процентов получателей. У 61 процента - превысил величину прожиточного минимума.

- В 2025 году 829 жителей республики открыли своё дело, государство выделило на эти цели 258,7 млн рублей. Работу помогли найти 220 участникам соцконтракта, это направление профинансировано на 15,3 млн., личное подсобное хозяйство развивают 120 человек, на эти мероприятия израсходовано 23,8 млн. рублей.

Всего в 2025 году на обеспечение всех мероприятий социального контракта выделено 433 млн. рублей, поддержку получат 1977 семей Бурятии.

 

Фото: Номер один

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