Редкие краснокнижные птицы прилетели в Бурятию, чтобы отложить яйца

В Тункинский национальный парк Бурятии прилетел краснокнижный журавль-красавка. Редких птиц в селе Енгорга сфотографировал государственный инспектор Кыренского инспекторского участка Павел Демин.

Красавка - самый мелкий из журавлей, длина тела около 80 см, вес до 3 кг и более. Они кормятся преимущественно семенами растений, меньше – головастиками, саранчой и различными мелкими насекомыми.

- Прилёт красавки отмечен в конце апреля. Откладка яиц начинается в третьей декаде мая или в начале июня и может иногда продолжаться до июля. В кладке обычно два оливково-бурых, с более тёмными бурыми пятнами, яйца. Птенцы появляются во второй декаде июня, массовое появление отмечается в третьей декаде месяца. В конце июля – начале августа журавли начинают концентрироваться в стаи. Отлёт проходит 18-20 августа, - рассказывают в Тункинском нацпарке.

Фото: Тункинский нацпарк, Павел Демин