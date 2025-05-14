Общество 14.05.2025 в 06:00

Прокурор подал иск к Индире Шагдаровой

Один из ее супермаркетов не прошел проверку
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Текст: Лариса Ситник
Прокурор подал иск к Индире Шагдаровой
Фото: архив «Номер один»
Прокурор Центрального района Читы в интересах неопределенного круга лиц подал иск к Индире Шагдаровой. Представитель надзорного органа требовал, чтобы предприниматель разработал и согласовал паспорт безопасности супермаркета «Абсолют».

Прокуратура с участием Министерства экономического развития Забайкальского края и Управления Росгвардии проверила один из супермаркетов «Абсолют» в Чите на предмет соблюдения требований антитеррористической защищенности.

В результате проверки выяснилось, что на супермаркет «Абсолют» не разработан паспорт безопасности, не проведено комиссионное обследование торгового центра на предмет категорирования и последующей разработки паспорта безопасности.

ИП Шагдаровой внесли представление с поручением устранить нарушения законодательства об антитеррористической защищенности. Однако требования надзорных органов предприниматель проигнорировала: доказательства устранения нарушений не представила, паспорт безопасности не разработала.

«Отсутствие паспорта безопасности на торговый объект как объект массового пребывания людей нарушает права неопределенного круга лиц, обуславливает возникновение угрозы для жизни и здоровья граждан в случае террористического акта или иной чрезвычайной ситуации», - отмечается в материалах дела.

Видя, что законные требования владелица супермаркета выполнять не торопится, прокурор обратился в Октябрьский районный суд Улан-Удэ.

В суде представитель прокурора уточнила, что распоряжением губернатора Забайкальского края от 18 февраля 2019 года «Об утверждении перечня торговых объектов (территорий), расположенных в пределах территории Забайкальского края, подлежащих категорированию» в августе 2024 года супермаркет внесен в перечень торговых объектов, подлежащих категорированию. Об этом министерство экономического развития Забайкальского края в адрес ИП Шагдаровой направляло специальное уведомление, причем неоднократно.

Прокуратура просила обязать ответчика в течение месяца со дня вступлении решения суда в законную силу устранить нарушения и разработать паспорт безопасности.

В суде присутствовал представитель Шагдаровой. Он согласился с тем, что в соответствии с законодательством об антитеррористической защищенности у его доверителя должен быть паспорт безопасности на торговый объект с массовым пребыванием граждан. Однако просил дать на разработку документа времени больше, чем один месяц, «поскольку указанный срок является неразумно коротким и не позволяет исполнить требование истца в указанный срок».

В ходе судебного разбирательства суд не получил доказательства исполнения ответчиком требований законодательства об антитеррористической защищенности, создания комиссии по обследованию и категорированию торгового объекта, разработке паспорта безопасности торгового объекта.

«Ответчик, на котором лежит бремя доказывания исполнения требований законодательства о противодействии терроризму, не представил доказательства, поэтому требование прокурора подлежит удовлетворению, на ответчика следует возложить обязанность по разработке и согласованию паспорта безопасности торгового объекта», - отмечается в деле.

Что касается возникшего спора об установлении срока по устранению нарушений законодательства о противодействии терроризму, суд решил дать «Абсолюту» на все три месяца: месяц нужен на работу комиссии, второй месяц займет разработка паспорта безопасности и еще 30 дней уйдут на его согласование с надзорными органами.

Решение суда вступило в законную силу, но у Индиры Шагдаровой еще есть время попытаться обжаловать решение в Верховном суде.

Напомним, весной прошлого года прокуратура Бурятии наказала «Абсолют» за чадящую котельную - надзорщики выяснили, что она работала при отключенной газоочистной установке. Прокуратура Бурятии провела проверку по публикации «Номер один» о том, что жителей Улан-Удэ возмутил дымящий «Абсолют». Фото нещадно дымящей котельной магазина «Абсолют» на ул. Бабушкина тогда возмутило горожан.

В связи с этим прокурор возбудил в отношении лица, ответственного за эксплуатацию газоочистного оборудования, дело об административном правонарушении по статье «Неиспользование оборудования для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению». Ему назначен штраф. Кроме того, руководителю торговой сети внесли представление об устранении нарушения закона. Оно удовлетворено, виновный привлечен к дисциплинарной ответственности.
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