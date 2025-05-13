Общество 13.05.2025 в 17:43

В Бурятии утвердили меры поддержки волонтерской деятельности

Ими будет заниматься недавно организованное Республиканское агентство по делам молодежи
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии утвердили меры поддержки волонтерской деятельности

В Бурятии утвердили меры поддержки волонтерской деятельности. Ими будет заниматься недавно организованное Республиканское агентство по делам молодежи.

- Добровольчество в Бурятии - это сила и мощь! И правительство республики всегда поддерживает волонтеров и добровольцев. Сейчас мы закрепили все наши меры поддержки законодательно. Этот перечень мер включает в себя финансовую, организационную, информационную, консультационную и имущественную поддержку, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Меры поддержки волонтерской деятельности в Бурятии:

- предоставление грантов и субсидий для реализации социальных проектов;

- финансовая и организационная поддержка в организации республиканских конкурсов в сфере добровольчества и участия в мероприятиях;

- возможность бесплатного посещения культурных и спортивных событий;

- поощрение волонтеров за их работу и достижения в добровольческой деятельности;

- освещение в СМИ мероприятий и проектов, реализуемых волонтерами и добровольцами;

- обучение организаторов добровольческой деятельности, консультации по участию в грантовых конкурсах, а также проведение уроков по социальной активности и подготовку волонтеров.

 

Фото: правительство Бурятии

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