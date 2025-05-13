Общество 13.05.2025 в 17:56

В лесах Бурятии обнаружили еще одного опасного вредителя

К счастью, пока он еще не сильно расплодился
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Текст: Андрей Константинов
В лесах Бурятии обнаружили еще одного опасного вредителя
Фото: скриншот видео
Отдел защиты леса и лесопатологического мониторинга Центра защиты леса Бурятии (ФБУ «Рослесозащита») в мае 2025 года провёл весенний учёт численности хвойной волнянки в Мухоршибирском лесничестве. Результаты оказались неутешительными.

«Весенняя проверка показала высокую активность хвойной волнянки, угрожающей состоянию сосновых насаждений на обследованных участках. Для минимизации последствий специалистам рекомендовано начать обработку территорий уже в конце мая—начале июня», - сообщили в ведомстве.

Хвойная волнянка способна наносить серьезный ущерб лесам. Эти насекомые поедают хвою, что серьёзно ослабляет иммунитет деревьев и может привести их к гибели.

«Нашей задачей было оценить изменения количественных и качественных характеристик показателей популяции после зимовки вредителей. По данным обследований уточняются сроки и объёмы проведения обработок лесных насаждений», - рассказал начальник отдела Защиты леса и лесопатологического мониторинга ЦЗЛ РБ Андрей Лебедев.

Кроме того, специалисты зафиксировали наличие единичных экземпляров другого опасного насекомого — соснового шелкопряда. Однако пока степень его влияния специалисты оценили как незначительную.

Напомним, прошлым летом жители ряда районов Бурятии сообщали о бедственном состоянии окрестных лесов. По словам местных жителей, атакованные вредителями деревья стали гибнуть буквально на глазах. Как отмечали специалисты, основной причиной возникновения очагов хвойной волнянки в Бурятии стала миграция бабочек с соседних территорий, а также жаркая и засушливая погода летом 2024 года.
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