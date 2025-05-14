Общество 14.05.2025 в 09:00

20 лет рабства

Только взяв ипотеку, Василий понял, что врожденные три почки - это не дефект, а дар божий
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Текст: Номер один
20 лет рабства

Хотя для дальневосточников есть варианты, но и их не хватает для счастья стать обладателем своих квадратных метров. Сегодня количество желающих завязать долгосрочные отношения с банком поубавилось.

Любопытная статистика подъехала по поводу выданных ипотечных кредитов. Цифры известны только за март. Зато какие красноречивые! Выяснилось, что в первом месяце весны, по сравнению с мартом прошлого года, количество выданных займов на покупку жилья снизилось почти на 40%.

Возникает саркастичный вопрос: «С чего бы это?!». Ответ (не менее саркастичный): понятия не имеем, но это точно не из-за огромных ставок Центробанка и грабительских процентов.

Предполагаем лишь одно: всем стоит на всякий случай сохранять теплые отношения с родственниками, которые успели разжиться площадью. Как говорится: «В тесноте, да не в обиде».

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