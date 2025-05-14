30-летнему закладчику наркоты в Улан-Удэ грозит до 20 лет тюрьмы

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в сбыте мефедрона в крупном размере в составе организованной преступной группы. Противоправную деятельности он вёл с октября по ноябрь 2024 года.

Предложение о прибыльном заработке ему поступило в мессенджере.

- В его функции входило получение наркотиков, расфасовка и организация сбыта. Забирая большие партии мефедрона, он расфасовывал и делал «закладки» для наркопотребителей на территории Советского и Железнодорожного районов Улан-Удэ. Мужчина задержан сотрудниками Управления наркоконтроля. Дома у обвиняемого найдено более 334 граммов мефедрона, электронные весы, упаковочный материал и мерные ложки, - рассказали в МВД РБ.

Следственным управлением УМВД возбуждены 13 уголовных дел, которые объединены в одно производство. Уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание, согласно Уголовного кодекса Российской Федерации – лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет, добавили в полиции.

Фото: МВД РБ