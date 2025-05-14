Общество 14.05.2025 в 09:35

19-летний житель Бурятии начал воровскую карьеру с угона Жигулей

«Позаимствовал» авто он у пьяного собутыльника
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Текст: Елена Кокорина
19-летний житель Бурятии начал воровскую карьеру с угона Жигулей

В Бурятии задержали 19-летнего угонщика Жигулей, который позаимствовал машину у своего пьяного собутыльника. Проблем с поиском ключей от авто у него не возникло, так как пьянствующий хозяин оставил их в замке зажигания.
10 мая в дежурную часть отдела полиции Северобайкальского района поступило заявление об угоне автомобиля «ВАЗ-21063» от 21-летнего местного жителя.

- Мужчина рассказал, что накануне он припарковал свою машину рядом с домом в посёлке Нижнеангарск и до двух часов ночи распивал алкоголь в компании друзей.
После того как все уснули, один из друзей потерпевшего, 19-летний житель посёлка Нижнеангарск, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил угнать машину хозяина дома, чтобы покататься. Проблем с поиском ключей от транспортного средства не возникло: они оказались в замке зажигания, - рассказали в полиции республики.
За час он успел доехать до Северобайкальска, где был остановлен сотрудниками ДПС. Они передали автомобиль на штрафстоянку, а молодого человека задержали для выяснения обстоятельств.

- Отметим, что задержанный ранее не судим и временно не работает. Дознавателем МО МВД России «Северобайкальский» возбуждено уголовное дело.

Фото: freepik

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