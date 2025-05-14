В Бурятии поиграть в видеоигры будет проблематично

США планируют обязать производителей, включая «Nvidia», внедрять видеокарты геолокацию и блокировать их в санкционных странах - таких как Россия.

США вводит тотальную слежку за игровыми видеокартами: ваш компьютер могут выключить одним нажатием кнопки. Об этом сообщило digital-report.ru.

В конгрессе США готовится революционный законопроект, который может навсегда изменить мировой рынок высокопроизводительных компьютерных комплектующих.

Сенатор Том Коттон представил законодательную инициативу, обязывающую производителей оснащать мощные графические процессоры и системы искусственного интеллекта технологией геолокации.

Проще говоря, ваша видеокарта будет знать, где вы находитесь, и может быть дистанционно отключена, если окажется в «неправильной» стране.

В первую очередь меры направлены против Китая. Власти США обеспокоены тем, что передовые американские технологии могут использоваться для развития систем искусственного интеллекта, используемых в том числе для оборонных целей. Однако под удар попадают и другие страны, находящиеся под санкциями США, включая Россию.

Фото: loon.site