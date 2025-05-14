Общество 14.05.2025 в 09:53

В Бурятии поиграть в видеоигры будет проблематично

Игровые видеокарты могут обнулить удаленно по геолокации
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Бурятии поиграть в видеоигры будет проблематично

США планируют обязать производителей, включая «Nvidia», внедрять видеокарты геолокацию и блокировать их в санкционных странах - таких как Россия.

США вводит тотальную слежку за игровыми видеокартами: ваш компьютер могут выключить одним нажатием кнопки. Об этом сообщило digital-report.ru.

В конгрессе США готовится революционный законопроект, который может навсегда изменить мировой рынок высокопроизводительных компьютерных комплектующих.

Сенатор Том Коттон представил законодательную инициативу, обязывающую производителей оснащать мощные графические процессоры и системы искусственного интеллекта технологией геолокации.

Проще говоря, ваша видеокарта будет знать, где вы находитесь, и может быть дистанционно отключена, если окажется в «неправильной» стране.

В первую очередь меры направлены против Китая. Власти США обеспокоены тем, что передовые американские технологии могут использоваться для развития систем искусственного интеллекта, используемых в том числе для оборонных целей. Однако под удар попадают и другие страны, находящиеся под санкциями США, включая Россию.

 

Фото: loon.site

Все новости

Мэр Улан-Удэ напомнил о клещах
16.05.2025 в 10:09
Житель Бурятии недобровольно расстался со 118 тысячами за коммуналку
16.05.2025 в 10:09
В Бурятии реализуется федеральный проект «Чистый воздух»
16.05.2025 в 10:04
В Бурятии назначили нового председателя Верховного суда
16.05.2025 в 09:57
Перекупы из Владивостока обманули десятки покупателей «японок»
16.05.2025 в 09:52
Таможенники Бурятии помогли бойцам СВО в разведке
16.05.2025 в 09:51
В Улан-Удэ писающего мальчика заставили извиняться
16.05.2025 в 09:43
В Бурятии сельхозработника завалило зерном
16.05.2025 в 09:23
В промзоне Улан-Удэ были обнаружены две бомбы
16.05.2025 в 09:21
В Бурятии потушили лесные пожары на площади около 34 тысяч гектаров
16.05.2025 в 09:08
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 мая

Читайте также
Мэр Улан-Удэ напомнил о клещах
Игорь Шутенков поручил подчиненным провести обработку территорий
16.05.2025 в 10:09
Житель Бурятии недобровольно расстался со 118 тысячами за коммуналку
Долг за услуги ЖКХ взыскали приставы
16.05.2025 в 10:09
Таможенники Бурятии помогли бойцам СВО в разведке
Они посодействовали в покупке необходимого оборудования
16.05.2025 в 09:51
В промзоне Улан-Удэ были обнаружены две бомбы
В котловане их нашел водитель экскаватора
16.05.2025 в 09:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru