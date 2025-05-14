На Байкале в Бурятии образовались айсберги

Движение весенних льдов образовало на побережье Байкала огромные навалы. Причудливые айсберги, подмываемые волной, придают берегу в Баргузинском заповеднике Бурятии непривычные очертания и завораживают взгляд.

В мае участковый государственный инспектор Юрий Гороховский начал патрулирование акватории Баргузинского заповедника, рассказывают в группе «Заповедного Подлеморья».

- Первый рейд на мотолодке после распаления льда у меня всегда вызывает восторг первооткрывателя, - делится впечатлениями и фотографиями госинспектор.

Фото: ТГ-канал «Заповедное Подлеморье»