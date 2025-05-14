Общество 14.05.2025 в 09:51
На Байкале в Бурятии образовались айсберги
Причудливые ледяные фигуры завораживают взгляд обывателей
Текст: Елена Кокорина
Движение весенних льдов образовало на побережье Байкала огромные навалы. Причудливые айсберги, подмываемые волной, придают берегу в Баргузинском заповеднике Бурятии непривычные очертания и завораживают взгляд.
В мае участковый государственный инспектор Юрий Гороховский начал патрулирование акватории Баргузинского заповедника, рассказывают в группе «Заповедного Подлеморья».
- Первый рейд на мотолодке после распаления льда у меня всегда вызывает восторг первооткрывателя, - делится впечатлениями и фотографиями госинспектор.
Фото: ТГ-канал «Заповедное Подлеморье»