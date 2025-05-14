В Кяхтинском районе чествовали ветерана труда

В Кяхтинском районе в кругу семьи и земляков поздравления с юбилейным днем рождения принимала Валентина Ивановна Зимирева. Ей исполнилось 90 лет.

Она - уроженка села Хамнигадай Кяхтинского района БурАССР, родилась в семье Ивана Иннокентьевича и Марии Никифоровны Зимиревых.

- В настоящее время наша землячка и долгожительница проживает в с. Кудара-Сомон. Находится на попечении социального работника, - рассказала начальник отдела социальной защиты населения по Кяхтинскому району Ирина Сафронова

По словам самой именинницы, в 1942 году отец ушёл на фронт и не вернулся. Одна мать поднимала семью. Трудилась в поле и работала санитаркой в больнице, но никогда не унывала. В семье было ещё 5 детей.

Трудолюбивая семья - дети вместе с матерью, собирали ягоды и грибы, затем меняли на молоко и хлеб. В колхозе собирали колоски, собирали свеклу, за которую давали сахар. Многодетная мама Мария Никифоровна, работая в больнице, ходила ежедневно три километра от дома и обратно. Если кто что-то даст или останется от больного, то несла своим детям. Благодаря неустанному труду все выжили. Все в этой семье, начиная от мамы, пели, в том числе на концертах. Принимали активное участие в жизни села.

- В школу я пошла в семь лет, окончила два класса. Старшие сестры и братья трудились на ферме, вот и я пошла туда же - дояркой в колхоз «Чкалова». А уже после школы устроилась в Кударинскую больницу сначала в должности няни в яслях, а потом перевелась санитаркой родильного отделения. Оттуда и на пенсию вышла, - говорит о себе Валентина Ивановна. - У меня дочь, 2 внучки и 4 правнука, 1 праправнучка.

Валентина Ивановна - «Ударник коммунистического труда», имеет звание «Ветеран труда», удостоверение «Дети войны».

Фото: минсоцзащиты РБ