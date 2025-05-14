Общество 14.05.2025 в 10:35

В Кяхтинском районе чествовали ветерана труда

Валентине Ивановне исполнилось 90 лет
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Кяхтинском районе чествовали ветерана труда

В Кяхтинском районе в кругу семьи и земляков поздравления с юбилейным днем рождения принимала Валентина Ивановна Зимирева. Ей исполнилось 90 лет.

Она - уроженка села Хамнигадай Кяхтинского района БурАССР, родилась в семье Ивана Иннокентьевича и Марии Никифоровны Зимиревых. 

- В настоящее время наша землячка и долгожительница проживает в с. Кудара-Сомон. Находится на попечении социального работника, - рассказала начальник отдела социальной защиты населения по Кяхтинскому району Ирина Сафронова

По словам самой именинницы, в 1942 году отец ушёл на фронт и не вернулся. Одна мать поднимала семью. Трудилась в поле и работала санитаркой в больнице, но никогда не унывала. В семье было ещё 5 детей. 

Трудолюбивая семья - дети вместе с матерью, собирали ягоды и грибы, затем меняли на молоко и хлеб. В колхозе собирали колоски, собирали свеклу, за которую давали сахар. Многодетная мама Мария Никифоровна, работая в больнице, ходила ежедневно три километра от дома и обратно. Если кто что-то даст или останется от больного, то несла своим детям. Благодаря неустанному труду все выжили. Все в этой семье, начиная от мамы, пели, в том числе на концертах. Принимали активное участие в жизни села.

- В школу я пошла в семь лет, окончила два класса. Старшие сестры и братья трудились на ферме, вот и я пошла туда же - дояркой в колхоз «Чкалова». А уже после школы устроилась в Кударинскую больницу сначала в должности няни в яслях, а потом перевелась санитаркой родильного отделения. Оттуда и на пенсию вышла, - говорит о себе Валентина Ивановна. - У меня дочь, 2 внучки и 4 правнука, 1 праправнучка. 

Валентина Ивановна - «Ударник коммунистического труда», имеет звание «Ветеран труда», удостоверение «Дети войны». 

 

Фото: минсоцзащиты РБ

Теги
минсоцзащиты бурятии ветераны Бурятия

Все новости

За что на самом деле задержали министра транспорта Бурятии
14.05.2025 в 11:28
В школах Улан-Удэ проходит пробное ЕГЭ
14.05.2025 в 11:21
В Улан-Удэ задержали мошенницу, присматривающую за собаками
14.05.2025 в 11:08
В Бурятии таксисты смогут ездить на иномарках до 1 марта 2030 года
14.05.2025 в 10:59
В Кяхтинском районе чествовали ветерана труда
14.05.2025 в 10:35
В Бурятии ловят виновников пожаров
14.05.2025 в 10:07
В Бурятии поиграть в видеоигры будет проблематично
14.05.2025 в 09:53
На Байкале в Бурятии образовались айсберги
14.05.2025 в 09:51
В Бурятии выросла площадь лесных пожаров
14.05.2025 в 09:49
Сбитая в Улан-Удэ девушка находится в коме
14.05.2025 в 09:36
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 мая

Читайте также
В школах Улан-Удэ проходит пробное ЕГЭ
Более 1,7 тыс учеников одиннадцатых классов пишут тренировочный экзамен по русскому языку
14.05.2025 в 11:21
В Улан-Удэ задержали мошенницу, присматривающую за собаками
Она вошла в доверие пенсионерки и опустошила ее банковскую карту
14.05.2025 в 11:08
В Бурятии таксисты смогут ездить на иномарках до 1 марта 2030 года
Госдума приняла закон, согласно которому таксопарки и самозанятые таксисты могут использовать в работе лишь отечественные машины
14.05.2025 в 10:59
В Бурятии поиграть в видеоигры будет проблематично
Игровые видеокарты могут обнулить удаленно по геолокации
14.05.2025 в 09:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru