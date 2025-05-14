Общество 14.05.2025 в 11:08

В Улан-Удэ задержали мошенницу, присматривающую за собаками

Она вошла в доверие пенсионерки и опустошила ее банковскую карту
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ задержали мошенницу, присматривающую за собаками

Оперативниками уголовного розыска задержана подозреваемая в мошенничестве, которая вошла в доверие 69-летней пенсионерки из Улан-Удэ, пообещав присмотреть за ее собаками. После непродолжительной беседы она получила доступ к ее мобильному банку и выманила у нее банковскую карту. 28 апреля 69-летняя горожанка обратилась в полицию.

- Она рассказала, что 17 апреля во дворе своего дома познакомилась с женщиной, которой сама предложила на время отъезда жить в квартире и ухаживать за собаками. Новая знакомая, представившись вымышленным именем, согласилась и попросила пенсионерку отдать ей телефон, на котором есть доступ к мобильному приложению банка. Также женщина взяла саму банковскую карту, чтобы без проблем получать расчёт. Ничего не подозревающая потерпевшая предоставила свои данные, - рассказали в полиции республики.

Мошенница сразу же перевела на свою карту с пенсионного счёта доступные денежные средства, а позже через банкомат сняла ещё 38 тысяч рублей и прошлась с картой пенсионерки по продуктовым магазинам.

- Потерпевшая обнаружила кражу, когда попыталась снять деньги со своего счёта. Осознав, что стала жертвой мошенницы, обратилась в полицию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска была задержана 38-летняя ранее судимая местная жительница. В настоящее время в отношении неё возбуждено уголовное дело, - добавили в МВД.

Полиция Бурятии напоминает о необходимости проведения профилактических бесед со своими родными и близкими, особенно гражданами пожилого возраста. Говорите с ними о мошеннических схемах, существующих не только в интернете, но и в реальной жизни. Не будьте равнодушны, если замечаете, что пожилой человек находится под чьим-то влиянием, обязательно окажите помощь.

Фото: loon.site

 

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