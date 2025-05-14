Общество 14.05.2025 в 11:21

В школах Улан-Удэ проходит пробное ЕГЭ

Более 1,7 тыс учеников одиннадцатых классов пишут тренировочный экзамен по русскому языку
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В школах Улан-Удэ проходит пробное ЕГЭ

Сегодня в школах Улан-Удэ проходит пробное ЕГЭ. Более 1,7 тыс. учеников одиннадцатых классов пишут тренировочный экзамен по русскому языку. Экзамен начался в 10 утра, продолжительность экзамена составляет 210 минут, сообщили в комитете по образованию.

Сегодня же проходит устный тренировочный экзамен по английскому языку и экзамен по информатике. По выбору этих предметов экзамен сдают 164 и 360 человек, соответственно.

Пробные экзамены нужны учащимся, чтобы ознакомиться с порядком проведения основного государственного экзамена. Настоящий ЕГЭ по русскому языку состоится 30 мая.

 

Фото: loon.site

Все новости

За что на самом деле задержали министра транспорта Бурятии
14.05.2025 в 11:28
В школах Улан-Удэ проходит пробное ЕГЭ
14.05.2025 в 11:21
В Улан-Удэ задержали мошенницу, присматривающую за собаками
14.05.2025 в 11:08
В Бурятии таксисты смогут ездить на иномарках до 1 марта 2030 года
14.05.2025 в 10:59
В Кяхтинском районе чествовали ветерана труда
14.05.2025 в 10:35
В Бурятии ловят виновников пожаров
14.05.2025 в 10:07
В Бурятии поиграть в видеоигры будет проблематично
14.05.2025 в 09:53
На Байкале в Бурятии образовались айсберги
14.05.2025 в 09:51
В Бурятии выросла площадь лесных пожаров
14.05.2025 в 09:49
Сбитая в Улан-Удэ девушка находится в коме
14.05.2025 в 09:36
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 мая

Читайте также
В Улан-Удэ задержали мошенницу, присматривающую за собаками
Она вошла в доверие пенсионерки и опустошила ее банковскую карту
14.05.2025 в 11:08
В Бурятии таксисты смогут ездить на иномарках до 1 марта 2030 года
Госдума приняла закон, согласно которому таксопарки и самозанятые таксисты могут использовать в работе лишь отечественные машины
14.05.2025 в 10:59
В Кяхтинском районе чествовали ветерана труда
Валентине Ивановне исполнилось 90 лет
14.05.2025 в 10:35
В Бурятии поиграть в видеоигры будет проблематично
Игровые видеокарты могут обнулить удаленно по геолокации
14.05.2025 в 09:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru