Сегодня в школах Улан-Удэ проходит пробное ЕГЭ. Более 1,7 тыс. учеников одиннадцатых классов пишут тренировочный экзамен по русскому языку. Экзамен начался в 10 утра, продолжительность экзамена составляет 210 минут, сообщили в комитете по образованию.

Сегодня же проходит устный тренировочный экзамен по английскому языку и экзамен по информатике. По выбору этих предметов экзамен сдают 164 и 360 человек, соответственно.

Пробные экзамены нужны учащимся, чтобы ознакомиться с порядком проведения основного государственного экзамена. Настоящий ЕГЭ по русскому языку состоится 30 мая.

Фото: loon.site