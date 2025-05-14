Взяли хороший старт

- Мы специально приглашали наши компании, чтобы показать, как надо работать с «ПИК Байкал». Например, сваи, которые будут использоваться подрядчиком на строительстве первого многоэтажного дома, изготавливаются здесь, в Бурятии. Они уже складируются на стройплощадке, - сказал Зана Тумуров.





Пилотный проект комплексного развития территории (КРТ) и ряд других строительных проектов, которые реализуются по соседству с ним, динамично развиваются. Фактически они составят единое целое: современный жилой микрорайон Улаан Хото, здания Национального музея Бурятии, театра «Байкал», межвузовского кампуса - и навсегда изменят облик этих мест. По строительству Улаан Хото договор КРТ подписан, напомним, с компанией «ПИК Байкал», дочерней компанией крупного федерального застройщика «ПИК».Первому в истории города и республики проекту КРТ уделяется большое внимание не только на уровне Улан-Удэ, но и Бурятии. Именно поэтому два года назад было решено создать Управление комплексного развития территорий Республики Бурятия. Как показало время, старт взят хороший.Зона КРТ охватила 35,2 гектара. Главных вопросов там было два.Во-первых, предстояло расселить множество домов, попадавших в зону строительства. Во-вторых, надо было переложить инженерные сети и, собственно, начать строительство многоэтажных домов с учетом особенностей грунта, близости рек, сейсмики. Существовавшие сети были маломощными, в ветхом состоянии, а кое-где нужные инженерные коммуникации вообще отсутствовали. Проблемы были со всеми сетями: электрическими, канализационными, сетями отопления и водоснабжения. Прошло два года, и очень многое решено.Сразу после создания Управление начало работать с жителями. Прошла масса собраний, людям объясняли, что они получат, если согласятся включить свой дом в зону КРТ. По итогам волеизъявления граждан дома один за другим согласились войти в пилотный проект.- Мы участвуем в процессе. Так, все сделки по расселяемым домам подписываются с нашим участием. Проверяем обязательно предлагаемые квартиры на соответствие требованиям. Мы смотрим, насколько соответствует предложение, которое подрядчик «ПИК Байкал» делает жителям, гарантиям, которые мы предусмотрели, - сказал Зана Тумуров, начальник Управления комплексного развития территорий Республики Бурятия.Благодаря четко организованной работе при расселении старых домов практически не возникает никаких недопониманий, противостояний. В зоне КРТ уже снесено порядка 30 домов. Еще несколько домов намечено в нынешнем году расселить до конца и так же снести. Всего в зоне КРТ было около 200 объектов: МКД, ИЖС, нежилые объекты.Более 190 семей успешно переехали из своих прежних жилищ. На сегодня лишь с одной семьей вопрос переселения перешел в суд.Расселение идет поэтапно и должно завершиться до 2029 года. В 2023 - 2024 гг. на расселение жителей центральной части города направили более миллиарда рублей. Аналогично поэтапно пойдет снос и строительство высотных домов, которых ожидается 13 - 15.В числе первых снесены 18 домов близ набережной реки Уды. Сегодня там быстро строится школа на 760 мест. Планируется, что 1 сентября школа распахнет свои двери. Это будет первый соцобъект в зоне КРТ. В перспективе построят еще два детсада (на 300 и 175 мест), поликлинику, «Кванториум» тоже получит новое здание.В зоне КРТ находятся 13 объектов культурного наследия и есть восемь ценных объектов без такого статуса. Их, конечно, сносить не будут. 13 объектов даже переносить не будут. Но что-то из других восьми, скорее всего, передвинут на иное место, но в границах зоны КРТ.Чтобы местные компании имели возможность принять участие в реализации проекта КРТ (были привлечены на правах поставщиков материалов, исполнителей отдельных видов работ), проведен ряд встреч.Готовясь к появлению крупных объектов, в центре Улан-Удэ проводят масштабную работу по сетям.- До конца года появятся подстанция и линия электропередач. Это позволит присоединить все запланированные объекты и часть существующих, - сообщил Зана Тумуров.Идет строительство и реконструкция сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения.- На сегодня мы выполнили порядка 50% по перекладке сетей водоснабжения, канализации. На этот год запланировано в полном объеме выполнить прокладку сетей теплоснабжения с увеличением диаметра. Магистральные сети водоснабжения, канализации будут выполнены тоже до конца года, - отметил Анатолий Коногин, директор Управления по строительству «Инжстрой-Инновации».Он также отметил, что за время работ компания столкнулась с вопросами высокого уровня грунтовых вод. Но сейчас вопросы решены и все идет в соответствии с откорректированной документацией.Завершив работу, компания восстановит асфальтовое покрытие, сделает благоустройство нарушенных мест. В 2025 году асфальт планируют восстановить от Виадука до ул. Модогоева и по пр. Победы у музучилища.- Строительный контроль очень жесткий, - подчеркнул Зана Тумуров.Работа по увязыванию проекта КРТ и соседних с ним очень важна. Например, ливневые воды.- Будет общая система ливневого водосбора, очистные сооружения, которые будут ливневые воды очищать и потом сбрасывать их в реку Селенгу. Идут проектные работы. Этот принцип развития показывает, как должна быть построена работа по развитию территорий, - отмечает Зана Тумуров.На стройплощадке, где после получения разрешения на строительство началось возведение первого жилого комплекса будущего микрорайона Улаан Хото, кипит работа. Экскаватор выбирает грунт, ездят большегрузы, ходят рабочие.В доме будет 619 квартир. Объект появится в районе ул. Каландаришвили, Советская, Свободы и Шмидта.- Завершаются земляные работы, подготовительные работы по укреплению грунтового основания. Старт продаж квартир объявлен в прошлом году. Доступно более 40 вариантов планировки. От студии до трехкомнатной квартиры. Первые этажи – коммерческая недвижимость. В подъездах будут колясочные, места для почтовых ящиков и т. д., - пояснил Иван Злобин, заместитель операционного директора дирекции по региональному девелопменту ГК «ПИК».Строительство завершится до конца 2027 года, и потом пройдет этап заселения. Иван Злобин поблагодарил Управление комплексного развития территорий Республики Бурятия за качественно проведенную подготовительную работу и постоянное сотрудничество уже на этапе строительства.В стартовом доме будет шесть секций: две 16-этажные, а также 14, 12, 10 и 8 этажей. Стены монолитные, железобетонные. Есть секции с черновой отделкой квартир и с предчистовой.- Это один из самых многоэтажных домов. У нас еще появится корпус 16-этажный, и далее этажность будет постепенно снижаться, - отметил представитель подрядчика про микрорайон Улаан Хото.Особенность площадки – обводненность, рыхлость грунта. Но решения, заложенные в проектной документации, позволили решить этот вопрос. Интересно, что решено не строить в доме подземный паркинг, нормальный подвальный этаж. Инженерные помещения вынесут на первый этаж, что необычно для Улан-Удэ.- Грунтовые воды совершенно не страшны для функционирования здания, жизнь людей не омрачат, - сказал Иван Злобин.Кстати, откуда появилось название Улаан Хото? Оказалось, вопрос названия довольно долго обсуждали. Рассматривали немало вариантов. И «ПИКу» понравилось это имя для проекта.Из особенностей домов можно выделить закрытые дворы с тренажерами и прочим оснащением. Будет проведено озеленение и благоустройство, приведут в порядок дороги. Город развивается. Это видят все, и это внушает оптимизм за будущее Улан-Удэ и его жителей.