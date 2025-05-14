Общество 14.05.2025 в 12:50

Крупные ритейлеры Бурятии прогнозируют убытки в 2025 году

Часть торговых сетей может закрыться из-за онлайн-торговли
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Текст: Иван Иванов
Крупные ритейлеры Бурятии прогнозируют убытки в 2025 году
Фото: freepik.com
В руководстве Союза торговых центров России считают, что убытки грозят сразу 50% крупного непроводольственного ритейла, тогда как уже в первом квартале бизнес фиксирует снижение продаж на 30-35%. Об этом сообщает «Коммерсант». Примерно такие данные приводит консалтинговая компания CORE.XP.

В частности, сократилось число покупок одежды и обуви, которые к марту рухнули на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. ООО «Кари» рискует показать чистый убыток в 6,4 млрд рублей, кратно превысив прошлые показатели. Схожие проблемы грозят сетям «Спортмастер», «Твоё». Все эти сети работают в Бурятии.

Эксперты связывают грядущее падение с переходом клиентов на сберегательную модель потребления, отчасти спровоцированным высокой ключевой ставкой, а также с перетоком спроса в онлайн. Проблемы ритейлеров могут привести к росту вакантности в торговых центрах, которая уже успела вырасти на один процент (до 7,4%).
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торговля

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