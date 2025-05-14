Общество 14.05.2025 в 13:02

Иркутянин незаконно вывез в Китай лес на полмиллиарда рублей

За контрабанду его осудили на 8,5 лет
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Текст: Иван Иванов
Иркутянин незаконно вывез в Китай лес на полмиллиарда рублей

В Иркутской области вынесен приговор по уголовному делу о контрабанде лесоматериалов стоимостью свыше 580 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Тайшетским городским судом Иркутской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Иркутска. Он признан виновным по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконной заготовленной древесины), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления).

Судом установлено, в 2016–2019 гг. подсудимый, действуя в составе организованной группы, от имени подконтрольных юридических лиц занимался скупкой незаконно заготовленной древесины и последующей ее легализацией путем совершения фиктивных сделок с использованием документов, содержащих недостоверные сведения, и на системной основе вывозил лесоматериалы через таможенную границу ЕАЭС.

Объем незаконно экспортированной древесины составил более 112 тыс. куб. м, стоимость превысила 580 млн рублей.

Суд приговорил виновного к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 200 тыс. рублей с лишением права заниматься предпринимательской и внешнеэкономической деятельностью, связанной с оборотом лесопродукции, сроком на 3 года, с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения его ребенком 14-летнего возраста (осужденный является единственным родителем).

Расследование в отношении других соучастников продолжается.

Фото: Номер один

 

 

 

 

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