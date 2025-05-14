Общество 14.05.2025 в 13:58

Кондуктор в Улан-Удэ не разрешила вздремнуть в трамвае пьяному хулигану

Первыми после пробуждения он увидел лица силовиков
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Текст: Елена Кокорина
Кондуктор в Улан-Удэ не разрешила вздремнуть в трамвае пьяному хулигану

Не сумев справиться с выдворением пьяного хулигана самостоятельно, кондуктор улан-удэнского трамвая вызвала подкрепление в лице росгвардейцев. К моменту их приезда он устал буянить, заснул на теплых сиденьях и был так недоволен, что его разбудили, что даже попытался оказать силовикам сопротивление.

- Сигнал тревоги с вагона трамвая, следующего по маршруту в Октябрьском районе, поступил на пульт охраны вчера вечером. Прибывшим на остановку общественного транспорта росгвардейцам кондуктор указала на пассажира, который спал на сиденье в вагоне. До этого мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, мешал работе кондуктора, приставал к другим пассажирам и нецензурно выражался. Работник трамвая попыталась вывести неадекватного пассажира из вагона, но нетрезвый мужчина сел на сиденье и уснул, - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Росгвардейцы разбудили 35-летнего хулигана, на что тот отреагировал недовольством и попыткой оказать сопротивление. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту мелкого хулиганства на задержанного составлен административный протокол.

Фото: Росгвардия Бурятии

 

 

 

 

 

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