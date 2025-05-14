ЕГЭ в Бурятии в этом году будут сдавать 6179 человек

6179 человек в этом году будут сдавать ЕГЭ в Бурятии. Именно столько участников зарегистрировалось в региональной информационной системе по данным Министерства образования и науки РБ.Из них 5757 человек – это выпускники общеобразовательных организаций текущего года, 331 человек - выпускники прошлых лет. В Минобразования Бурятии также отметили, что в этом году ЕГЭ будет сдавать на 167 человек больше, чем в прошлом.Совещание по вопросу готовности к проведению ГИА состоялось накануне под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.«23 мая во всех 89 регионах России и в 55 зарубежных странах начнется основной этап ЕГЭ. С 2024 года по поручению президента Владимира Путина у выпускников появилось право пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету. В этом году такие пересдачи пройдут 3 и 4 июля», – отметил Дмитрий Чернышенко.