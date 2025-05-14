Общество 14.05.2025 в 14:15

«Тихий убийца» среди нас

Почему гипертонию нельзя игнорировать
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Текст: Служба информации "Номер один"
«Тихий убийца» среди нас
Фото: freepik.com
Каждый третий взрослый в России живет с повышенным давлением, даже не подозревая об этом. Между тем гипертония ежегодно уносит миллионы жизней, становясь причиной инфарктов, инсультов и почечной недостаточности. Почему это заболевание так коварно? Кто в группе риска? И главное — как защитить себя и своих близких? На эти вопросы ответит врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медпрофилактики РБ Марина Петровна Ощепкова.


— Марина Петровна, статистика пугает: гипертония молодеет, а число больных растет. Почему эта болезнь так опасна?

— Вы правы, цифры действительно тревожные. За последние 30 лет количество людей с гипертонией удвоилось, и сегодня в мире более 1 млрд гипертоников. Причем если раньше это была болезнь пожилых, то сейчас она все чаще встречается у людей 30–40 лет.

Главная опасность в том, что гипертония годами не проявляет себя. Человек чувствует себя хорошо, а в это время высокое давление разрушает сосуды, сердце, почки и мозг. Не зря ее называют «тихим убийцей» — часто первыми «звоночками» становятся уже инфаркт или инсульт.

— Какие органы страдают в первую очередь?

— Гипертония бьет по самым важным системам организма:

• Сердце — риск инфаркта, сердечной недостаточности.

• Мозг — угроза инсульта, ухудшения памяти.

• Почки — развитие почечной недостаточности.

• Глаза — кровоизлияния, потеря зрения.

И все это из­-за постоянного напряжения сосудов, которые со временем теряют эластичность и могут просто разорваться.

— На какие симптомы стоит обратить внимание?

— Даже легкие недомогания могут быть сигналом:

• головные боли (особенно в затылке по утрам);

• шум в ушах;

• слабость, раздражительность, быстрая утомляемость;

• носовые кровотечения, одышка при нагрузке.

- Как защитить себя?

— Все начинается с простого измерения давления. Даже если ничего не болит, после 30 лет проверяться нужно регулярно. А если давление хоть раз подскочило — визит к врачу обязателен!

5 шагов против гипертонии

• Контролируйте вес — каждый лишний килограмм повышает давление.

• Откажитесь от сигарет и алкоголя — они разрушают сосуды.

• Двигайтесь — 30 минут ходьбы в день снижают риск на 20%.

• Меньше соли — не больше 5 г в сутки (чайная ложка).

• Правильное питание — больше овощей, фруктов, рыбы и меньше жирного.

Не ждите симптомов! Раз в год проходите диспансеризацию или профилактический осмотр.

Также можете бесплатно пройти комплексное обследование в Центрах здоровья, где узнаете основные показатели своего здоровья, телефон для записи 377–300.

Один простой шаг может спасти вашу жизнь. Будьте здоровы!
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