«Тихий убийца» среди нас

Каждый третий взрослый в России живет с повышенным давлением, даже не подозревая об этом. Между тем гипертония ежегодно уносит миллионы жизней, становясь причиной инфарктов, инсультов и почечной недостаточности. Почему это заболевание так коварно? Кто в группе риска? И главное — как защитить себя и своих близких? На эти вопросы ответит врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медпрофилактики РБ Марина Петровна Ощепкова.





— Вы правы, цифры действительно тревожные. За последние 30 лет количество людей с гипертонией удвоилось, и сегодня в мире более 1 млрд гипертоников. Причем если раньше это была болезнь пожилых, то сейчас она все чаще встречается у людей 30–40 лет.Главная опасность в том, что гипертония годами не проявляет себя. Человек чувствует себя хорошо, а в это время высокое давление разрушает сосуды, сердце, почки и мозг. Не зря ее называют «тихим убийцей» — часто первыми «звоночками» становятся уже инфаркт или инсульт.— Гипертония бьет по самым важным системам организма:• Сердце — риск инфаркта, сердечной недостаточности.• Мозг — угроза инсульта, ухудшения памяти.• Почки — развитие почечной недостаточности.• Глаза — кровоизлияния, потеря зрения.И все это из­-за постоянного напряжения сосудов, которые со временем теряют эластичность и могут просто разорваться.— Даже легкие недомогания могут быть сигналом:• головные боли (особенно в затылке по утрам);• шум в ушах;• слабость, раздражительность, быстрая утомляемость;• носовые кровотечения, одышка при нагрузке.— Все начинается с простого измерения давления. Даже если ничего не болит, после 30 лет проверяться нужно регулярно. А если давление хоть раз подскочило — визит к врачу обязателен!• Контролируйте вес — каждый лишний килограмм повышает давление.• Откажитесь от сигарет и алкоголя — они разрушают сосуды.• Двигайтесь — 30 минут ходьбы в день снижают риск на 20%.• Меньше соли — не больше 5 г в сутки (чайная ложка).• Правильное питание — больше овощей, фруктов, рыбы и меньше жирного.Не ждите симптомов! Раз в год проходите диспансеризацию или профилактический осмотр.Также можете бесплатно пройти комплексное обследование в Центрах здоровья, где узнаете основные показатели своего здоровья, телефон для записи 377–300.Один простой шаг может спасти вашу жизнь. Будьте здоровы!