Общество 14.05.2025 в 14:15
«Тихий убийца» среди нас
Почему гипертонию нельзя игнорировать
Каждый третий взрослый в России живет с повышенным давлением, даже не подозревая об этом. Между тем гипертония ежегодно уносит миллионы жизней, становясь причиной инфарктов, инсультов и почечной недостаточности. Почему это заболевание так коварно? Кто в группе риска? И главное — как защитить себя и своих близких? На эти вопросы ответит врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медпрофилактики РБ Марина Петровна Ощепкова.
— Марина Петровна, статистика пугает: гипертония молодеет, а число больных растет. Почему эта болезнь так опасна?
— Вы правы, цифры действительно тревожные. За последние 30 лет количество людей с гипертонией удвоилось, и сегодня в мире более 1 млрд гипертоников. Причем если раньше это была болезнь пожилых, то сейчас она все чаще встречается у людей 30–40 лет.
Главная опасность в том, что гипертония годами не проявляет себя. Человек чувствует себя хорошо, а в это время высокое давление разрушает сосуды, сердце, почки и мозг. Не зря ее называют «тихим убийцей» — часто первыми «звоночками» становятся уже инфаркт или инсульт.
— Какие органы страдают в первую очередь?
— Гипертония бьет по самым важным системам организма:
• Сердце — риск инфаркта, сердечной недостаточности.
• Мозг — угроза инсульта, ухудшения памяти.
• Почки — развитие почечной недостаточности.
• Глаза — кровоизлияния, потеря зрения.
И все это из-за постоянного напряжения сосудов, которые со временем теряют эластичность и могут просто разорваться.
— На какие симптомы стоит обратить внимание?
— Даже легкие недомогания могут быть сигналом:
• головные боли (особенно в затылке по утрам);
• шум в ушах;
• слабость, раздражительность, быстрая утомляемость;
• носовые кровотечения, одышка при нагрузке.
- Как защитить себя?
— Все начинается с простого измерения давления. Даже если ничего не болит, после 30 лет проверяться нужно регулярно. А если давление хоть раз подскочило — визит к врачу обязателен!
5 шагов против гипертонии
• Контролируйте вес — каждый лишний килограмм повышает давление.
• Откажитесь от сигарет и алкоголя — они разрушают сосуды.
• Двигайтесь — 30 минут ходьбы в день снижают риск на 20%.
• Меньше соли — не больше 5 г в сутки (чайная ложка).
• Правильное питание — больше овощей, фруктов, рыбы и меньше жирного.
Не ждите симптомов! Раз в год проходите диспансеризацию или профилактический осмотр.
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Один простой шаг может спасти вашу жизнь. Будьте здоровы!
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