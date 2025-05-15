ВСГУТУ тихо исчезает

За маневрами Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, которым руководит ректор Игорь Сизов, наблюдать весьма интересно. Например, одной из важных обязанностей ВСГУТУ является поддержание зданий своих корпусов в достойном состоянии, выступающих памятниками истории и культуры. Традиционно у данного университета таких было несколько. Вуз, правда, не справляется с исполнением этой обязанности. Более того, вместо ремонта объекты начинают просто испаряться с его баланса.Классический пример «исчезновения» мы уже видели в Улан-Удэ.В самом центре города ВСГУТУ имел корпус № 4 (экс-синагога. - Прим. ред.). По этому зданию - объекту культурного наследия - вуз взял на себя охранное обязательство. Но вместо нормального ремонта мы увидели, как ВСГУТУ просто отказался от корпуса. Минус одна проблема.В итоге федеральные власти передали экс-синагогу в ведение госкомпании «ДОМ.РФ», которая на своем сайте уже разместила объявление о продаже этого имущественного комплекса (здание площадью 1,1 тыс. кв. метров и земельный участок. - Прим. ред.).Все признаки говорят, что в похожем направлении движется очередной корпус ВСГУТУ - в городе Кяхте. Тоже объект культурного наследия Бурятии - «Дом купца Коковина». Обязательство по ремонту корпуса университет аналогично не исполнил. Судя по происходящим маневрам, думаем, и не исполнит.Ситуация начала обостряться в 2021 году. Администрация главы и правительства Бурятии, напомним, подала иск против ВСГУТУ с требованием подготовить документацию и выполнить ремонтно-реставрационные работы. Администрация легко выиграла в первой инстанции: ВСГУТУ обязали все сделать за два года.Четкое и ясное кяхтинское дело чуть позже «скомкали». Оказалось, что после вынесения решения райсуда стороны еще раз обсудили вопрос. Вскоре ВСГУТУ подал апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии, в которой указал, что вердикт первой инстанции подлежит отмене, а производство по делу прекращению в связи с заключением мирового соглашения. Оно предусматривало, что ВСГУТУ отводится три года.Почему чиновникам было просто не дождаться подтверждения Верховным судом районного вердикта? Увы, вместо жесткого отстаивания линии на оперативный ремонт чиновники вдруг стали «добряками». Под влиянием чего они «подобрели», неясно. Но решение райсуда отменили и утвердили мировое.Шли годы. Не исполнив обязательства, универ ходатайствовал о предоставлении отсрочки. ВСГУТУ заявил, что согласовал с администрацией дорожную карту по исполнению мирового соглашения (с декабря 2024 года по март 2027 года. - Прим. ред.). В декабре прошлого года судья Октябрьского райсуда города Улан-Удэ Бунаева отказалась предоставить отсрочку.ВСГУТУ упорствовал. Вскоре он подал в Октябрьский райсуд похожее заявление - запросил рассрочку. Использовал немного иной термин. Хотя суть маневра одна - сделать ремонт попозже. Та же конфетка, но в другой упаковке. Считаем это наглым жонглированием системой правосудия.Дело рассматривала другая судья, и она дала рассрочку до марта 2027 года.На фоне истории с удавшейся рассрочкой по Улан-Удэ ходили слухи, что ректор ВСГУТУ обращался к первому замминистра образования Бурятии Сандаковой (она знакома Сизову, так как при нем работала во ВСГУТУ проректором и с этого поста ушла на должность в министерстве. - Прим. ред.). Поговаривали, что у Сандаковой будто бы в Октябрьском райсуде Улан-Удэ работает кто-то из родственников. Конечно, уважаемые читатели, вы догадываетесь, что абсолютно никаких доказательств этого нет. Просто слухи циркулировали... А слухи к делу не пришьешь, ни к уголовному, ни к гражданскому - ни к какому. Поэтому никто не может утверждать, что тогда кто-то к кому-то обращался и так ли было в реальности. Мы тоже не будет этого делать.Рассрочку суд предоставил в конце января 2025 года, Фемидой был утвержден и график проведения различных этапов работ. В феврале т. г. комитет госохраны объектов культурного наследия (является частью администрации главы и правительства Бурятии. - Прим. ред.) заверил «Номер один», что ВСГУТУ опережает график.Неужто «сизовский» универ всерьез нацелился отремонтировать исторический памятник - кяхтинский Дом купца Коковина, где находился штаб армии, громившей банды барона Унгерна? Не верим. Посмотрим вглубь ситуации с корпусом. Расскажем читателям о том, о чем мало кто знает.Решения Октябрьского райсуда Улан-Удэ насчет отсрочки, рассрочки были приняты зимой, в декабре 2024 года - январе 2025 года.Однако у «Номер один» есть интересный ответ из Москвы, из Минобрнауки России. Ведомство сообщило нашему изданию, что оно «…на основании обращения университета, с учетом позиции Росимущества о готовности принять здание и земельный участок под ним в состав государственной казны Российской Федерации, 13.05.2024 согласовало ВСГУТУ отказ от вещных прав».Обратите внимание на дату - май 2024 года. Задолго до зимних решений Октябрьского райсуда в Москве дали согласие ВСГУТУ на отказ от здания. Были ли судьи, рассматривая ходатайства универа, в курсе этих деталей? Полагаем, нет.«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления проинформировал Минобрнауки России, что кяхтинский корпус (нежилое здание Дом купца Коковина. - Прим. ред.) находится в неудовлетворительном техническом состоянии и не используется в уставной деятельности», - пояснили причины своего решения в федеральном минобрнауки.Потом ведомство совсем умыло руки.«Учитывая изложенное, дальнейшие полномочия по распоряжению указанным имуществом университета относится к компетенции Росимущества», - подытожили в Москве.Дескать, не надо нас больше беспокоить вопросами по кяхтинскому корпусу.Что делает Росимущество для прекращения вещных прав ВСГУТУ на объект культурного наследия «Дом купца Коковина» и земельный участок под ним, расположенные в Кяхте по ул. Ленина, 61? МТУ (далее - Межрегионального территориального управления) Росимущества в Забайкальском крае и Республике Бурятия сообщило, что по состоянию на 08.04.2025 вопрос о прекращении вещного права ФГБОУ ВО «ВСГУТУ» находится на рассмотрении.«МТУ Росимущества прорабатывается вопрос о передаче указанного имущества АО «ДОМ.РФ», - пояснила из Читы Надежда Пищулина, руководитель МТУ Росимущества в Забайкальском крае и Республике Бурятия.Хотят сделать то же, что с корпусом № 4 ВСГУТУ (экс-синагогой. - Прим. ред.) в Улан-Удэ - передать в «ДОМ.РФ».Как это понимать? Одной рукой универ скидывает корпус с баланса, а другой рукой просит рассрочку, обещает в ближайшие годы отремонтировать здание. Назвать это двуличием, попыткой уклониться от исполнения решения суда или как-то иначе? Имея более полную информацию, теперь читатели могут сами сделать вывод, на что нацелился «сизовский» ВСГУТУ - на отказ от корпуса или на его ремонт по решению Фемиды.Думаем, скоро проработка вопроса с «ДОМ.РФ» завершится и у ВСГУТУ сложится такая картина: раз нет корпуса, то не надо проводить ремонт. А здание разрушается на глазах, протекает крыша, внутри объекта уже обрушился люк. Проверка комитета госохраны объекта осенью-2024, в отопительный сезон, обнаружила отсутствие отопления корпуса.«Номер один» поинтересовался в комитете госохраны, что будет с исполнением пролонгированного мирового соглашения, и обязан ли ВСГУТУ к марту 2027 года закончить ремонт корпуса, пусть даже не имея вещных прав?«В случае прекращения права оперативного управления ВСГУТУ на здание, расположенное по адресу: Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, д. 61, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, решение о прекращении исполнительного производства по исполнению мирового соглашения будет принимать соответствующий отдел Управления Федеральной службы судебных приставов», - пояснила председатель комитета Дугарма Цыренова.В случае прекращения у ВСГУТУ вещных прав на корпус кто будет обязан ремонтировать этот объект? Выяснилось, что в случае прекращения права оперативного управления ВСГУТУ на здание все бремя его содержания и проведения работ по его сохранению должен нести собственник в лице МТУ Росимущества в Забайкальском крае и Республике Бурятия.Хотя, на наш взгляд, если МТУ сумеет быстро передать объект другому пользователю, то бремя ляжет на того.Также в комитете указали: «В случае прекращения права оперативного управления ВСГУТУ на объект культурного наследия комитетом будет рассмотрена возможность понуждения МТУ Росимущества как собственника объекта выполнить работы по его сохранению».Можно, конечно, обратиться в суд. Но не получится ли с понуждением МТУ Росимущества такая же история, как с понуждением ВСГУТУ? Сначала судебный процесс, дадут время на ремонт, потом отсрочку/рассрочку? А к тому моменту памятник бурятской истории рискует просто сгнить.Гостиные ряды в центре Улан-Удэ тоже охраняются государством, но в итоге у памятника культуры под многолетними дождями и ветрами уже осыпаются уличные арки, шокируя прохожих. Федеральным ведомствам хорошо бы научиться более эффективно выполнять взятые на себя обязательства.