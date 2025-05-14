В Бурятию завезли 9 тонн клубники из Киргизии

5 мая сотрудниками Россельхознадзора Бурятии проконтролирован ввоз девяти тонн свежей клубники. Партия ягоды поступила в республику из Киргизии.

- Госинспекторами надзорного ведомства проведен отбор проб продукции на выявление карантинных вредных организмов. По результатам лабораторного исследования Байкальского филиала ФГБУ «ВНИИКР» продукция оказалась свободной от вредителей. Надзорным ведомством собственнику продукции выдан акт карантинного фитосанитарного контроля о благополучном фитосанитарном состоянии, позволяющий реализовывать ягоду на территории республики, - сообщили в Россельхознадзоре республики.

Ягода – это продукция высокого фитосанитарного риска, ее разрешено ввозить только при наличии сопроводительного документа, выданного уполномоченным органом страны-импортера.

- В соответствии с Федеральным законом «О карантине растений» при ввозе импортной подкарантинной продукции собственники обязаны извещать Россельхознадзор о прибытии груза для прохождения фитосанитарного контроля.

Фото: loon.site