Общество 14.05.2025 в 15:14

Предприниматель из Улан-Удэ задолжал сотруднице зарплату за два с половиной года

Сотрудница изначально не оформила с ним трудовой договор
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Текст: Служба информации "Номер один"
Предприниматель из Улан-Удэ задолжал сотруднице зарплату за два с половиной года

Предприниматель из Улан-Удэ задолжал сотруднице зарплату за два с половиной года. Сотрудница изначально не оформила с ним трудовой договор.

Как было выяснено в ходе судебного заседания, с 2020 года женщина работала у ответчика по совместительству юристом с понедельника по пятницу по два часа в день, а в субботу и воскресенье - полные рабочие дни. Однако, трудовой договор с ней не был оформлен.

В 2023 году индивидуальный предприниматель в одностороннем порядке прекратил с ней трудовые отношения. Заработная плата за время работы была выплачена не в полном объеме, а отпуск в период работы не предоставлялся.

- Суд, оценив всю совокупность представленных доказательств, установил факт трудовых отношений и постановил выплатить предпринимателя задолженность по заработной плате, компенсацию за неиспользованный отпуск и компенсацию морального вреда. Общая сумма задолженности составила более 260 тысяч рублей, - сообщили в службе судебных приставов Бурятии.

Под контролем судебных приставов предприниматель выплатил всю зарплату сотруднице за 2,5 года.

 

Фото: Номер один

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