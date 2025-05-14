В этом году в Улан-Удэ продолжат ремонт дороги до школы № 60

В этом году в Улан-Удэ продолжат ремонт дороги от трассы в 102 микрорайоне до школы № 60. После ремонта жители сотых кварталов смогут легко добираться до важных социальных объектов в Октябрьском районе – школы социальной адаптации детей-инвалидов, регионального центра единоборств «Патриот» и волейбольного центра.

- Сотые микрорайоны активно развиваются. Помимо жилой застройки, возводятся образовательные, спортивные и другие объекты. Поэтому для удобства горожан важно развивать здесь и дорожную инфраструктуру. К обустройству дорог подходим комплексно, то есть не просто асфальтируем, а обустраиваем сразу и тротуары, остановки общественного транспорта, наружное освещение и другое, – говорит мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Работы на грунтовой дороге стартовали в сентябре прошлого года, тогда ее отгрейдировали и выровняли. Также дорожники обустроили и заасфальтировали парковку у школы и сделали часть тротуара.





- В этом году работы начнутся с устройства ливневой канализации. Также доделаем тротуары, уложим асфальто-бетонное покрытие, сделаем автобусную остановку и обязательно обустроим освещение. Старт работ планируется в ближайшее время, когда заработают на полную мощность асфальто-бетонные заводы в городе, - сообщил Евгений Соболев, начальник управления дорожного строительства администрации Улан-Удэ.

Обновление дороги ведется за счет средств дорожного фонда республики. Все работы на объекте должны быть завершены осенью.

Фото: администрация Улан-Удэ