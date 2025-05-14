Мэр Улан-Удэ поручил усилить контроль за ремонтом теплосетей

В Улан-Удэ запланирован капитальный ремонт тепловых сетей на 21 участке общей протяжённостью 3219 метров. Работы ведутся на ул. Антонова, Мерецкого, Краснофлотская, проспекте Строителей, в микрорайоне Энергетик. В ближайшие дни энергетики приступят ещё к двум участкам — на улице Гастелло и в микрорайоне Аэропорт.Эти и другие вопросы по подготовке к будущему отопительному сезону обсудили сегодня на планерном совещании мэра Улан-Удэ.– Главное - не завершение текущего отопительного сезона, а подготовка к следующему. Важно обеспечить своевременное выполнение ремонтных работ на теплосетях. Прошу районные администрации взять ситуацию под строгий контроль, чтобы избежать повторения прошлых проблем. Ордера выданы, прошу завершить работы точно в срок, — подчеркнул Игорь Шутенков.