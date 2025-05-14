Сельчанин в Бурятии тщетно пытался вернуть конфискованные трактор и бензопилу

В Бурятии за 12 спиленных лиственниц суд приговорил сельчанина из Еравнинского района к исправительным работам на год, а помимо древесины конфисковал трактор и бензопилу. Мужчина не согласился с таким решением и попытался его обжаловать, однако Верховный суд республики приговор оставил без изменения, а жалобу – без удовлетворения.

- В суде установлено, что в конце декабря 2024 года житель села Тулдун бензопилой незаконно спилил 12 лиственниц, причинив государственному лесному фонду ущерб свыше 144 тыс. рублей. Заготовленную древесину он загрузил в прицеп трактора. При выезде из леса его задержали сотрудники полиции. Еравнинский районный суд назначил виновному один год исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. По решению суда заготовленную древесину передали на реализацию, а вырученные деньги обратили в доход государства. Трактор и бензопилу конфисковали, - рассказали в прокуратуре республики.

Осужденный не согласился с конфискацией имущества и попытался обжаловать приговор в апелляционном порядке. Однако Верховный суд Республики Бурятия не разделил его позиции.

Фото: loon.site