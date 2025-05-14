Общество 14.05.2025 в 17:06

В Красноярске врачи заблокировали запись к специалистам, записавшись к коллегам десятки раз

Так измученные переработками медики хотели освободить свое время для празднования 9 мая
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Текст: Иван Иванов
В Красноярске врачи заблокировали запись к специалистам, записавшись к коллегам десятки раз
Фото: freepik.com
В Красноярском крае врачи одной из городских поликлиник записывались друг к другу на прием, чтобы освободить себе время в праздничные и межпраздничные дни. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель комитета по охране здоровья и социальной политике заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.

Он отметил, что в результате таких действий часть больных не смогли получить необходимую медицинскую помощь. По данным министерства, в одном случае регистратор записалась на прием к врачу 37 раз, сократив фактическое время работы специалиста на два часа.

«Это, конечно, стыдобище», — прокомментировал инцидент Зайцев.

Сообщается, что к инциденту подключили прокуратуру. Между тем в медицинских чатах края встали на сторону врачей. Причиной поддержки коллег стали дикие переработки медиков, что вызвало массовое профессиональное выгорание у врачей и среднего медперсонала. Как отмечают врачи, в случае, если к коллегам применят меры уголовного характера, то многие напишут заявления о увольнениях.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил в Госдуме, что в системе здравоохранения России не хватает около 23,3 тыс. врачей и 63,6 тыс. среднего медицинского персонала. В результате медики вынуждены перерабатывать и работать и за себя, и за уволившихся коллег. А на приемы вместо врачей начали отряжать фельдшеров.
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