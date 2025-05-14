На «Байкале» поставили крест

Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил о прекращении работы над проектом самолета «Байкал» в ходе заседания комитетов в Госдуме РФ. Об этом сообщило INTERFAX.RU.

«У нас велась работа по разработке малого самолета «Байкал», она на сегодняшний день зашла в тупик, то есть самолета «Байкал» у нас не ожидается. Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2», - сказал он.

Он также добавил, что «малой авиации, к сожалению, практически нет».

В феврале газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что проект создания «Байкала» может быть заморожен из-за конструктивных проблем самолета.

В марте 2025 года сообщалось, что минпромторг РФ объявил конкурс на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по доработке девятиместного регионального самолета «Байкал» стоимостью 10,4 млрд рублей.

Фото: loon.site