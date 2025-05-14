В Улан-Удэ школьникам помогут успокоиться перед экзаменами

В Улан-Удэ старшеклассникам помогут справиться с эмоциональной нагрузкой, возникшей у них в преддверии ОГЭ и ЕГЭ. Для этого 16 мая с 11:00 до 14:00 проведут открытую психологическую площадку, где, как школьникам, так и их родителям расскажут о всех видах существующей помощи.

Площадка «Добрая среда. Диалог» будет организована Уполномоченным по правам ребенка в Бурятии совместно с Комитетом по образованию Улан-Удэ на базе Республиканского Бизнес-Инкубатора по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина ,14а.

- «Добрая среда. Диалог» - это место встречи взрослых и подростков для открытого диалога на темы психологического и эмоционального благополучия. Представители психологических служб и подростковых центров расскажут как подросткам развить навыки управления эмоциями, повысить эмоциональное благополучие, создать безопасную и поддерживающую среду в семье, в школе и справиться с трудностями в решении проблем, - рассказывает Уполномоченный по правам ребенка Наталья Ганькина в своих соцсетях.

На площадке будут представлены этно–подростковый досуговый центр «Туяа», Центр диагностики и консультирования, Республиканская служба телефона доверия, психолог-медиатор, подростковый центр «Соколёнок», центр практической психологии, подростковый кадровый центр «Учись и работай», Благотворительный фонд «Радость материнства» и кризиcный пcиxoлoг.

Это мероприятие должно обеспечить подросткам надлежащую психологическую поддержку, чтобы помочь им справиться с вызовами и развить свой положительный психический баланс, считают организаторы.

Возрастное ограничение 12+

Фото: loon.site