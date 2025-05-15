Негостеприимная хозяйка в Бурятии убила своего гостя

В Баргузинском районе Бурятии перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в убийстве знакомого односельчанина. Мужчина зашел к ней в гости, не подозревая, что вскоре распрощается с жизнью.

Обвиняемая проживала в поселке Усть-Баргузин.

- 9 марта к ней в гости пришел знакомый односельчанин с сожительницей. Вместе они стали распивать спиртные напитки. В вечернее время между хозяйкой и гостем произошла ссора, в ходе которой обвиняемая схватила кухонный нож и нанесла им удар в шею мужчины. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали в Следственном комитете республики.

В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: loon.site