Общество 15.05.2025 в 09:35

Бурятия отстала с посевами

Аграриям остается надеяться на теплую осень
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Текст: Андрей Константинов
Бурятия отстала с посевами
Фото: Минсельхоз Бурятии
В Бурятии темпы посевной кампании отстают от прошлогодних значений. Отставание составляет около 7 тысяч гектаров.

Как сообщили в республиканском Минсельхозе, это связано с холодной весной и решением аграриев прислушаться к советам специалистов. Эксперты рекомендовали начать посев зерновых со второй декады мая, учитывая опыт 2024 года, когда ранние посевы пострадали от засухи.

По данным министерства, на сегодня в восьми районах уже засеяно 12 506 гектара, включая 10 111 га зерновых и 1 900 га технических культур. Также начались посадки картофеля и овощей в личных подсобных хозяйствах.

«Несмотря на сложные погодные условия и недостаток влаги в почве, аграрии настроены оптимистично. Основная задача сейчас - завершить посев зерновых культур в первой декаде июня. Большие надежды возлагаются на теплую осень, которая позволит поздним посевам полностью вызреть», - заявили в Минсельхозе.

Сейчас сотрудники министерства ежедневно анализируют погодные условия.

«Совместно с федеральными структурами мы проводим разъяснительную работу хозяйствам, что важно найти баланс между агротехническими сроками и погодными рисками», - сообщила начальник отдела растениеводства Туяна Тодорхоева.
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