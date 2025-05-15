Бурятия отстала с посевами

В Бурятии темпы посевной кампании отстают от прошлогодних значений. Отставание составляет около 7 тысяч гектаров.Как сообщили в республиканском Минсельхозе, это связано с холодной весной и решением аграриев прислушаться к советам специалистов. Эксперты рекомендовали начать посев зерновых со второй декады мая, учитывая опыт 2024 года, когда ранние посевы пострадали от засухи.По данным министерства, на сегодня в восьми районах уже засеяно 12 506 гектара, включая 10 111 га зерновых и 1 900 га технических культур. Также начались посадки картофеля и овощей в личных подсобных хозяйствах.«Несмотря на сложные погодные условия и недостаток влаги в почве, аграрии настроены оптимистично. Основная задача сейчас - завершить посев зерновых культур в первой декаде июня. Большие надежды возлагаются на теплую осень, которая позволит поздним посевам полностью вызреть», - заявили в Минсельхозе.Сейчас сотрудники министерства ежедневно анализируют погодные условия.«Совместно с федеральными структурами мы проводим разъяснительную работу хозяйствам, что важно найти баланс между агротехническими сроками и погодными рисками», - сообщила начальник отдела растениеводства Туяна Тодорхоева.