Мать в Улан-Удэ не смогла добраться до больного ребенка без полиции

Госавтоинспекторы в Улан-Удэ помогли матери оперативно добраться до своего больного ребенка и доставили ее до дома на своей машине с мигалками. Девочка, больная сахарным диабетом нуждалась в срочной помощи врачей, но спешащая к ней мама застряла в автомобильной пробке.

- Женщина обратилась к экипажу ДПС, патрулировавшему улицу Жердева, с просьбой довезти её до жилища. Она рассказала, что её несовершеннолетний ребёнок, страдающий сахарным диабетом, по ошибке принял большую дозу инсулина, что могло критически сказаться на его жизни и здоровье.Горожанка вызвала ей скорую помощь и выехала на своей машине с работы в сторону дома, но попала в пробку. Ситуация осложнилась тем, что медики не смогли попасть в здание, так как охранявшая территорию домовладения собака находилась не в вольере, - рассказали в полиции республики.

Лейтенант полиции Баир Ринчинов и младший лейтенант полиции Павел Замараев посадили улан-удэнку в служебный автомобиль и, включив мигалки, быстро домчали ее до дома. Женщина передала ребёнка врачам, и девочке была оказана необходимая помощь. В настоящий момент жизни и здоровью несовершеннолетней ничего угрожает, добавили в полиции.

Фото: МВД РБ