В Бурятии разработают программу модернизации общественного транспорта

Минтранс Бурятии приступил к разработке программы развития общественного транспорта. Работа ведется в рамках поручения президента России, данным после заседания президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта, а также в рамках реализации нацпроекта «Эффективная транспортная система». Основным показателем программы является обновление автопарка республики на 85% к 2030 году.Сегодня в Бурятии работает 269 регулярных пассажирских маршрутов, из которых 168 - муниципальные, т.е. работают внутри муниципалитета и контролируются местной администрацией. Муниципальные маршруты представлены практически во всех районах кроме Прибайкальского, Тарбагатайского и Окинского.Однако, как отмечают в министерстве, в ближайшие годы ситуация должна измениться. Основное внимание уделят опорным населенным пунктам, таких в Бурятии 24: Улан-Удэ, Бабушкин, Багдарин, Бичура, Гусиноозерск, Закаменск, Кабанск, Кижинга, Курумкан, Кырен, Кяхта, Мухоршибирь, Нижнеангарск, Нижние Тальцы, Новый Уоян, Орлик, Петропавловка, Северобайкальск, Сосново-Озерское, Таксимо, Турка, Турунтаево, Усть-Баргузин, Хоринск.Программа будет включать детальный план мероприятий, сроки их исполнения, объёмы, источники финансирования и конкретные показатели оценки успешности.- План модернизации транспортного комплекса предусматривает не только обновление подвижного состава, но и совершенствование маршрутной сети. Это проведение обследований пассажиропотоков, изменение топологии маршрутов, ликвидация избыточного дублирования, создание специальных полос для общественного транспорта, ремонт трамвайных путей. Кроме того, будет рассмотрен вопрос по переходу к регулированию тарифов, сокращение интервалов движения, строгому соблюдению расписания и поддержание стандартов качества услуг. В том числе гибкие схемы тарификации, чтобы пассажиры могли выбирать наиболее удобные варианты оплаты проезда, - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Как только программу и дорожную карту окончательно утвердят в Министерстве транспорта России, начнется ее реализация.