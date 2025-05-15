Общество 15.05.2025 в 10:18

У жителей села Курумкан скоро появится новая поликлиника

Ее строительство завершится в начале 2026 года
A- A+
У жителей села Курумкан скоро появится новая поликлиника

В селе Курумкан строится современная поликлиника, строительство которой должно завершиться в начале 2026 года. Ее строительство стало возможным благодаря программе минсельхозпрода по комплексному развитию сельских территорий.

- Существующая поликлиника, размещающаяся в старом здании 1936 года постройки, давно не соответствует современным требованиям. Здание с 100-процентным износом находится в аварийном состоянии: стены и потолки укреплены подпорками, повсюду ощущается запах гнили, узкие коридоры и кабинеты не отвечают санитарным нормам, - сообщили в минсельхозпроде Бурятии.


Поликлиника при этом обслуживает 13254 жителя Курумканского района, включая 4217 детей, 2789 пенсионеров и 6946 человек трудоспособного возраста.

Новая трехэтажная поликлиника будет оснащена всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи: дневным стационаром на 4 койки, современными лабораториями, кабинетами лучевой диагностики, хирургическим и стоматологическим блоками, отделениями гинекологии и физиотерапии, а также аптечным пунктом.

- Мощность нового медучреждения составит 250 посещений в смену (205 для взрослых и 45 для детей), что позволит значительно улучшить доступность медицинской помощи для жителей села. Этот проект станет важным шагом в повышении качества жизни на селе, - добавили в министерстве.

   

Фото: минсельхозпрод Бурятии

Теги
курумканский район Бурятия

Все новости

Мэр Улан-Удэ поручил оперативно завершить ремонт лестницы
15.05.2025 в 10:34
У жителей села Курумкан скоро появится новая поликлиника
15.05.2025 в 10:18
Экс-главе района в Бурятии светит второй приговор
15.05.2025 в 10:04
5-летний ребенок в Бурятии попал в ДТП из-за водителя без прав
15.05.2025 в 09:58
В Бурятии разработают программу модернизации общественного транспорта
15.05.2025 в 09:45
Мать в Улан-Удэ не смогла добраться до больного ребенка без полиции
15.05.2025 в 09:36
Бурятия отстала с посевами
15.05.2025 в 09:35
В Бурятии за сутки не потушили ни одного лесного пожара
15.05.2025 в 09:23
Рабочий «нашлифовал» себе уголовное дело
15.05.2025 в 09:08
Правила оформления ухода за нетрудоспособными
15.05.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 мая

Читайте также
Мэр Улан-Удэ поручил оперативно завершить ремонт лестницы
Там подрядчик выполнил около 60% работ
15.05.2025 в 10:34
В Бурятии разработают программу модернизации общественного транспорта
Она предусматривает обновление подвижного состава и совершенствование маршрутной сети
15.05.2025 в 09:45
Мать в Улан-Удэ не смогла добраться до больного ребенка без полиции
Женщина попала в пробку и обратилась за помощью к инспекторам ДПС
15.05.2025 в 09:36
Бурятия отстала с посевами
Аграриям остается надеяться на теплую осень
15.05.2025 в 09:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru