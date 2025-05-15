У жителей села Курумкан скоро появится новая поликлиника

В селе Курумкан строится современная поликлиника, строительство которой должно завершиться в начале 2026 года. Ее строительство стало возможным благодаря программе минсельхозпрода по комплексному развитию сельских территорий.

- Существующая поликлиника, размещающаяся в старом здании 1936 года постройки, давно не соответствует современным требованиям. Здание с 100-процентным износом находится в аварийном состоянии: стены и потолки укреплены подпорками, повсюду ощущается запах гнили, узкие коридоры и кабинеты не отвечают санитарным нормам, - сообщили в минсельхозпроде Бурятии.





Поликлиника при этом обслуживает 13254 жителя Курумканского района, включая 4217 детей, 2789 пенсионеров и 6946 человек трудоспособного возраста.

Новая трехэтажная поликлиника будет оснащена всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи: дневным стационаром на 4 койки, современными лабораториями, кабинетами лучевой диагностики, хирургическим и стоматологическим блоками, отделениями гинекологии и физиотерапии, а также аптечным пунктом.

- Мощность нового медучреждения составит 250 посещений в смену (205 для взрослых и 45 для детей), что позволит значительно улучшить доступность медицинской помощи для жителей села. Этот проект станет важным шагом в повышении качества жизни на селе, - добавили в министерстве.

Фото: минсельхозпрод Бурятии