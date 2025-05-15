Общество 15.05.2025 в 10:34

Мэр Улан-Удэ поручил оперативно завершить ремонт лестницы

Там подрядчик выполнил около 60% работ
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ поручил оперативно завершить ремонт лестницы
Фото: архив «Номер один»
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил оперативно завершить ремонт лестницы у делового центра «Арун». По информации администрации Советского района, к настоящему времени подрядчик выполнил около 60% работ. Сейчас там идет бетонирование поврежденных участков и замена металлических конструкций.

Также мэр поручил привести в порядок арт-объект — наличник на улице Банзарова. В Комбинате по благоустройству города пояснили, что объект уже почистили. Затем его покрасят новой краской.
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