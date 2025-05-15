Пострадавшим от пожара жителям села Буй в Бурятии выплатят единовременную помощь

Правительством республики Бурятия принято решение о выделении единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим на общую сумму 1 млн 155 тыс. рублей.

28 апреля в результате неконтролируемого пала сухой травы вблизи села Буй огонь уничтожил 3 жилых дома, имущество первой необходимости утратили 7 человек.

Единовременная материальная и финансовая помощь будет оказана 7 пострадавшим жителям:

- 105 тыс. рублей будет направлено на оказание единовременной материальной помощи (по 15 тыс. рублей на человека);

- 1 млн 50 тыс. рублей предназначено для оказания финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости (по 150 тыс. рублей на человека).

Напомним, 28 апреля в результате неконтролируемого пала сухой травы вблизи села Буй огонь охватил постройки, что привело к уничтожению 3 домов на площади 140 кв. м, а также надворных построек площадью около 50 кв. м. В связи с ухудшением обстановки в Бичурском районе введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

На тушение пожара были привлечены пожарные подразделения ГПС республики Бурятия, добровольная пожарная команда, маневренная группа, АПС, лесная охрана и местные жители.

Из Улан-Удэ для оказания помощи прибыл опорный пункт главного управления МЧС России по Республике. В результате пожар был потушен на площади 100 гектаров.

Фото: прокуратура Бурятии