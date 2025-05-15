Общество 15.05.2025 в 11:26

В Улан-Удэ количество маршруток продолжает сокращаться

Действующий тариф делает перевозки нерентабельными
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ количество маршруток продолжает сокращаться
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ по-прежнему идет сокращение выпуска автобусов частных перевозчиков. Происходит замещение «частников» муниципальными транспортом. Однако, действующий тариф влияет, в целом, на работу общественного города транспорта.  

С 2020 года частными перевозчиками были прекращены перевозки пассажиров по 10 городским маршрутам, таким как № 28, 51, 54, 64, 4, 25, 92, 23, 29, 30. Существенно снизился выпуск подвижного состава по маршрутам № 21, 44, 46, 100; 19, 33, 57, 55, 77, обслуживаемых частными перевозчиками. В этом году в Улан-Удэ выпуск автобусов малого класса частных перевозчиков снизился на 340 единиц. Отток водителей связан с нерентабельностью пассажироперевозок.

– С каждым годом, с каждым днём всё дорожает и дорожает. В 2019-2020-х годах ремонт двигателя обходился в 90–100 тыс. рублей, а сейчас цена выросла до 290–300 тыс. Только двигатели. А у машины есть еще и другие поломки: коробка, сцепление. Наш автопарк сильно сократился: раньше было около 170 машин и столько же водителей, сейчас осталось чуть больше 60. В 2017-м году приобретал себе «Газель» за полтора миллиона рублей, сейчас она стоит около шести миллионов. Обновить парк технически устаревших машин крайне сложно ввиду роста цен, – рассказал водитель маршрута №37 Вячеслав Рыков.

Для стабильной работы общественного транспорта Улан-Удэ по четырем маршрутам № 28, 51, 25, 92 организовано движение муниципальных автобусов по укороченной схеме. По маршрутам № 17, 80 автобусы частных перевозчиков полностью заменены автобусами МУП «Городские маршруты». На маршрутах № 2, 3, 37, 59, 70, 71, 82, 95, 100 организована совместная работа муниципальных и частных автобусов.

На эффективную работу автобусных маршрутов по-прежнему влияет тариф. Ожидаемое повышение тарифа с 2024 года было произведено не в полном объеме, считает председатель профсоюза работников автомобильного и дорожного хозяйства Бурятии Игорь Сластин.

– Повышение составило всего 20% от действующего тарифа, что недостаточно для повышения рентабельности пассажирских предприятий. Как следствие, отрасль теряет работников - перевозчики переходят в другие сферы деятельности. Предыдущее незначительное повышение помогло замедлить этот процесс оттока, но не улучшило финансовое положение предприятий. Есть жалобы населения на плохое состояние автобусов и низкое качество обслуживания. Причина этому — несвоевременный ремонт и отсутствие возможности закупать качественные запчасти. Перевозчики вновь направили расчетные материалы, рассчитывая на положительное решение депутатов городского совета относительно нового повышения тарифа, – сказал он.

– Сейчас акцент сделан на развитии коротких маршрутов, позволяющих увеличить частоту рейсов при недостатке водителей и ограниченной численности автопарка путём подключения к системе пересадочных тарифов. После привлечения дополнительного числа водителей планируется наращивать объём перевозок, увеличивать рейсы и запускать дополнительные короткие маршруты, - в свою очередь сообщил начальник отдела организации пассажирских перевозок Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ Сергей Будагаев.
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транспорт маршрутка

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