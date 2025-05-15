Общество 15.05.2025 в 12:47

В Улан-Удэ завершают масштабную реконструкцию Центрального стадиона

В числе прочего там поменяют покрытие на футбольном поле
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ завершают масштабную реконструкцию Центрального стадиона
На Центральном стадионе Улан-Удэ близится к завершению комплексная реконструкция. Работы ведутся в рамках государственной программы по развитию физической культуры и спорта.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, обновление стадиона, рассчитанного на 10 тысяч зрителей, «направлено на создание современных и комфортных условий для спортсменов и болельщиков».

На сегодня подрядчики завершают ремонт лестничного прохода и его обустройство для создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения. Произведена полная замена информационных табло, ведется замена искусственного покрытия на футбольном поле.


Начата подготовка к капитальному ремонту беговых дорожек. Обновленные беговые дорожки позволят создать современные условия для легкоатлетов и тренировок высокого уровня.

- Проводимая сейчас работа стала возможна благодаря реализации государственной программы по развитию физической культуры и спорта. Мы надеемся, что это укрепит имидж нашего региона как спортивной столицы, привлечет новые крупные соревнования, будет способствовать развитию молодежного спорта и здорового образа жизни, - отметил министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Фото: пресс-служба правительства РБ
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