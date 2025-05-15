В Улан-Удэ завершают масштабную реконструкцию Центрального стадиона

На сегодня подрядчики завершают ремонт лестничного прохода и его обустройство для создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения. Произведена полная замена информационных табло, ведется замена искусственного покрытия на футбольном поле.





- Проводимая сейчас работа стала возможна благодаря реализации государственной программы по развитию физической культуры и спорта. Мы надеемся, что это укрепит имидж нашего региона как спортивной столицы, привлечет новые крупные соревнования, будет способствовать развитию молодежного спорта и здорового образа жизни, - отметил министр спорта Бурятии Иван Козырев.





Фото: пресс-служба правительства РБ

На Центральном стадионе Улан-Удэ близится к завершению комплексная реконструкция. Работы ведутся в рамках государственной программы по развитию физической культуры и спорта.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, обновление стадиона, рассчитанного на 10 тысяч зрителей, «направлено на создание современных и комфортных условий для спортсменов и болельщиков».Начата подготовка к капитальному ремонту беговых дорожек. Обновленные беговые дорожки позволят создать современные условия для легкоатлетов и тренировок высокого уровня.