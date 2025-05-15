Общество 15.05.2025 в 12:47
В Улан-Удэ завершают масштабную реконструкцию Центрального стадиона
В числе прочего там поменяют покрытие на футбольном поле
Текст: Андрей Константинов
На Центральном стадионе Улан-Удэ близится к завершению комплексная реконструкция. Работы ведутся в рамках государственной программы по развитию физической культуры и спорта.
Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, обновление стадиона, рассчитанного на 10 тысяч зрителей, «направлено на создание современных и комфортных условий для спортсменов и болельщиков».
Начата подготовка к капитальному ремонту беговых дорожек. Обновленные беговые дорожки позволят создать современные условия для легкоатлетов и тренировок высокого уровня.
Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, обновление стадиона, рассчитанного на 10 тысяч зрителей, «направлено на создание современных и комфортных условий для спортсменов и болельщиков».
На сегодня подрядчики завершают ремонт лестничного прохода и его обустройство для создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения. Произведена полная замена информационных табло, ведется замена искусственного покрытия на футбольном поле.
Начата подготовка к капитальному ремонту беговых дорожек. Обновленные беговые дорожки позволят создать современные условия для легкоатлетов и тренировок высокого уровня.
- Проводимая сейчас работа стала возможна благодаря реализации государственной программы по развитию физической культуры и спорта. Мы надеемся, что это укрепит имидж нашего региона как спортивной столицы, привлечет новые крупные соревнования, будет способствовать развитию молодежного спорта и здорового образа жизни, - отметил министр спорта Бурятии Иван Козырев.
Фото: пресс-служба правительства РБ