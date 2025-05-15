Общество 15.05.2025 в 14:06

В Монголии китайцы профинансировали новый погранпереход

Это позволит увеличить экспорт в Китай угля и меди
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Текст: Иван Иванов
В Монголии китайцы профинансировали новый погранпереход
Фото: архив «Номер один»
В Монголии запущен в эксплуатацию пограничный переход «Гашуунсухайт», включающий пограничную и таможенную службы, а также иммиграционное агентство, сообщает «Монцамэ».

Проект профинансирован в размере 43,5 млрд тугриков от КНР и 29,5 млрд тугриков из бюджета Монголии.

Сооружения, дороги и территории контрольно-пропускного пункта «Гашуунсухайт» были полностью обновлены, для обслуживания пассажиров и грузов планируется построить комплекс контрольно-пропускных пунктов площадью 31,9 гектара. Полосы въезда и выезда из таможенного контроля расширены до трех с каждой стороны, а также до 10 полос в направлении экспорта полезных ископаемых и до 6 полос в направлении импорта. Завершены работы по установке интеллектуальных ворот, реконструкции парковок, дорог для тяжелой техники, рентгеновского оборудования, систем дезинфекции, строительству помещения для содержания поисковых собак, лабораторий, электроподстанций, камер связи и сигнализации, дорожного освещения и систем безопасности ограждений. Все работы выполнены в соответствии с международными стандартами.

Руководство «Гашуунсухайта» отметило, что эти меры удваивают пропускную способность пассажирских и грузовых перевозок, и позволят утроить объем экспорта полезных ископаемых.

Пограничный переход «Гашуунсухайт», открытый в 1992 году, граничит с китайским пограничным переходом «Ганцмод». Более половины угля и 57% медного концентрата экспортируются в Китай через этот пограничный переход.
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