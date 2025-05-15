В Монголии китайцы профинансировали новый погранпереход

В Монголии запущен в эксплуатацию пограничный переход «Гашуунсухайт», включающий пограничную и таможенную службы, а также иммиграционное агентство, сообщает «Монцамэ».Проект профинансирован в размере 43,5 млрд тугриков от КНР и 29,5 млрд тугриков из бюджета Монголии.Сооружения, дороги и территории контрольно-пропускного пункта «Гашуунсухайт» были полностью обновлены, для обслуживания пассажиров и грузов планируется построить комплекс контрольно-пропускных пунктов площадью 31,9 гектара. Полосы въезда и выезда из таможенного контроля расширены до трех с каждой стороны, а также до 10 полос в направлении экспорта полезных ископаемых и до 6 полос в направлении импорта. Завершены работы по установке интеллектуальных ворот, реконструкции парковок, дорог для тяжелой техники, рентгеновского оборудования, систем дезинфекции, строительству помещения для содержания поисковых собак, лабораторий, электроподстанций, камер связи и сигнализации, дорожного освещения и систем безопасности ограждений. Все работы выполнены в соответствии с международными стандартами.Руководство «Гашуунсухайта» отметило, что эти меры удваивают пропускную способность пассажирских и грузовых перевозок, и позволят утроить объем экспорта полезных ископаемых.Пограничный переход «Гашуунсухайт», открытый в 1992 году, граничит с китайским пограничным переходом «Ганцмод». Более половины угля и 57% медного концентрата экспортируются в Китай через этот пограничный переход.